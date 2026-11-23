Peru 'nun And Dağları'ndaki Junin bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan Exitosa Noticias kanalı spikeri Carla Harada'nın sakinliği takdirle karşılandı.

Başkent Lima'daki stüdyoda büyük sarsıntı yaşanırken, hiç paniğe kapılmadan, sakin bir ses tonuyla canlı yayını sürdüren Harada, bütün ülkeyi sükunete davet etti.



Böylesine bir anda canını hiçe sayarak yayına devam eden Carla Harada, Exitosa Noticias stüdyosunda yaşanan o anların görüntüleri eşliğinde, sosyal medyada yılın elemanı olmaya aday gösterildi.



Dijital haber platformu Insider Paper, X hesabındaki paylaşımında, “YILIN ÇALIŞANI: Peru'nun orta kesimleri 6,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsılırken, haber spikeri hiç istifini bozmadan canlı yayına devam etti.” ifadelerini kullandı.



DEPREMDE 15 KİŞİ YARALANDI



Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün yayımladığı ön rapora göre, depremde Junin bölgesinde 11, Huanuco, Pasco ve Lima bölgeleri ile başkent Lima'da birer kişi olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığı depremde, Junin'de 4 konut oturulamaz hale geldi, çoğu bu bölgede olmak üzere 127 konutta, birer eğitim kurumu, sağlık merkezi ve toplum merkezi ile komşu Huanuco bölgesinde bir ibadethanede hasar oluştu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, büyük korku yaşayan vatandaşların sarsıntıyla açık alanlara ve meydanlara akın ettiği görüldü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklamıştı.