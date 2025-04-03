7/7 yeraltı bombalamalarıyla bağlantılı El Kaide üyesi serbest bırakılacak

İngiltere'de 7 Temmuz 2005’te düzenlenen Londra Yeraltı bombalamalarıyla bağlantılı olduğu belirtilen Haroon Aswat’ın, Yorkshire’daki ailesinin yanına dönmesine izin verildi.



50 yaşındaki Aswat, son iki yıldır tutulduğu psikiyatri tesisinden tahliye edilecek.



Yetkililer, Aswat’ın devam eden ruh sağlığı tedavisi nedeniyle adalet sistemi tarafından tam olarak değerlendirilemediğini belirtti.



Daily Mail'de yer alan habere göre, ABD’de 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Aswat, 1999’da Oregon’da bir terör eğitim kampı kurma girişiminde bulunmuş ve 2001’de Afganistan’da eğitim almıştı. Ayrıca, 7 Temmuz bombacılarıyla Pakistan’daki bir El Kaide evinde görüştüğü ortaya çıkmıştı.



"HALA GERÇEK BİR TEHLİKE"



İngiltere’deki muhalefet, Aswat’ın serbest bırakılmasının toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgularken, Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp, hükümete yasaları değiştirme çağrısında bulundu. Philp, “Tam risk değerlendirmelerinin yapılamaması kabul edilemez. Halk için tehlike oluşturanlar sokaklarımızdan uzaklaştırılmalı” dedi.



Metropolitan Polisi'nin eski terörle mücadele şefi Peter Clarke ise, İngiltere’de terör suçlularının serbest bırakılıp yeni saldırılar gerçekleştirdiği birçok trajik vaka yaşandığını hatırlatarak, “Bu kararın çok ciddi sonuçları olabilir” uyarısında bulundu.



Aswat, 7 Temmuz 2005’te 52 kişinin öldüğü ve 800 kişinin yaralandığı saldırılarla doğrudan bağlantılı olmasa da, geçmişi nedeniyle ciddi bir tehdit olarak görülüyor. 2005’te Zambiya’da şüpheli bomba parçaları ve bir terörist kılavuzuyla yakalanan Aswat, uzun süren bir hukuk mücadelesinin ardından 2014’te ABD’ye iade edilmişti. 2015’te suçunu kabul etmiş ve cezası 7 yıla indirilmişti.



Şizoaffektif bozukluk teşhisi konulan Aswat’ın, şiddet eğilimleri gösterebileceği belirtiliyor. Ancak Yüksek Mahkeme yargıcı “Sanığın tedavisi etkili oldu ve yakın gelecekte serbest bırakılması bekleniyor” açıklamasını yaptı.



