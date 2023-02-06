7,7'lik deprem Suriye'yi de vurdu: En az 574 ölü, yüzlerce yaralı

Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem 10 ili vurdu Haberi Görüntüle

Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye'de deprem bölgeleri için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.



Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Suriye'nin çeşitli bölgelerinde büyük yıkımın oluştuğunu söyledi.



Salih, Suriye'nin kuzeyinde tüm ekipleriyle arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Uluslararası destek ve yardım talep ediyoruz. Ekiplerimizin desteğe ihtiyacı var ve hastanelere yönelik finansman yetersiz. Depremin etkileriyle başa çıkmak için acil yardıma ihtiyacımız var." dedi.



Çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Salih, "Mazot biterse makinelerimiz duracak. İhtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde yardım almayı umuyoruz." diye konuştu.



SURİYE'NİN KUZEYİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti.



Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.



Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.