7 aylık hamileyken Fransa'yı dolaştı. Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor

Fransa 'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Yeşiller lideri Marine Tondelier, ülke siyasetinde bir ilke imza atıyor.

39 yaşındaki Tondelier, hamileliğine rağmen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halefini belirleyecek seçim için kampanyasını sürdürüyor. Böylece Fransa'da cumhurbaşkanlığına aday olurken hamile olan ilk siyasetçi olarak kayıtlara geçti.

Tondelier, mart ayının sonunda üç aylık hamile olduğunu açıklamış ve bebeğini “mucize bebek” olarak nitelendirmişti.

DÜŞÜK VE BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMELERİNİN ARDINDAN GELDİ

Tondelier'in hamileliği planlı değildi. Fransız siyasetçi daha önce düşük yapmış, ardından yardımcı üreme yöntemleri ve tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak için birkaç başarısız girişimde bulunmuştu.

Yaşananların ardından ikinci çocuk planlarını erteleyen Tondelier, hamile olduğunu öğrendiğinde “başının döndüğünü” söyledi.

Ancak cumhurbaşkanlığı kampanyasına devam edip etmeme konusunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadığını belirten Tondelier, asıl sorunun seçim yarışını hamileyken nasıl sürdüreceği olduğunu ifade etti.

HAMİLEYKEN SEÇİM YARIŞINI SÜRDÜRMEK

Tondelier, hamileyken seçim kampanyası yürütmenin “gerçekten zorlayıcı” olduğunu gizlemiyor.

Yerel seçimlerde Yeşiller adaylarına destek vermek için yaptığı seyahatler sırasında mide bulantısı nedeniyle tren tuvaletlerinde kusmak zorunda kaldığını anlatan siyasetçi, buna rağmen yoğun programını büyük ölçüde sürdürdü.

7 AYLIK HAMİLEYKEN ÜLKEYİ DOLAŞTI

Temmuz ayında yedi aylık hamileyken elektrikli bir minibüsle Fransa'yı dolaşan Tondelier, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen kampanyasına devam etti.

Yolculuğunu ancak ülkenin güneybatısındaki orman yangınları nedeniyle kısaltmak zorunda kaldı. Yangınlardan yayılan dumanın hamileler açısından risk oluşturması bu kararda etkili oldu.

Tondelier, kampanya temposunu “yorucu” olarak nitelendirirken, “makul olduğu sürece” çalışmalarına devam edeceğini söylüyor.

KADIN SAĞLIĞINI SEÇİM GÜNDEMİNE TAŞIYOR

Tondelier, hamileliğinin kadınların üreme sağlığı ve kısırlıkla mücadelede yaşadığı sorunları siyasi gündeme taşımak için de bir fırsat sunduğu görüşünde.

Yeşiller lideri, yardımcı üreme teknolojilerine erişimin genişletilmesini savunuyor. Ayrıca embriyoların rahme yerleştirilmeden önce taranmasına olanak sağlayan bir testin Fransa'da uygulanabilmesini istiyor.

Kendisinin de Fransa'da yasak olduğu için bu işlemi Belçika'da yaptırdığını açıkladı.

Tondelier, kampanya sırasında yaşadıklarını açıkça anlatmasının seçmenlerle farklı bir bağ kurmasını sağladığını da belirtti. Fransa'nın güneybatısında bir anne, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen kızını Tondelier ile tanıştırarak kendisine teşekkür etti.

EYLÜL SONUNDA DOĞUM YAPACAK

Halihazırda bir çocuk annesi olan Tondelier'in ikinci oğlunu eylül ayının sonunda dünyaya getirmesi bekleniyor.

Doğum izninin ne kadar süreceğine henüz karar vermeyen Tondelier'in yokluğunda kampanya ve parti görevlerini ekibi üstlenecek.

Tondelier, seçim kampanyasının yoğunluğuna rağmen kararını bebeğinin ve kendi sağlık durumuna göre vereceğini söyledi.

“Bebeğin sağlığına ve kendi sağlığıma göre hareket edeceğim.” diyen Tondelier, “Cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında bile öncelikler vardır.” ifadelerini kullandı.