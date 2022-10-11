7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakim karşısında

İngiltere’nin Chester kentinde yedi bebeği öldürmekle ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby mahkeme karşısına çıktı.

7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire hakim karşısında

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'nin en çok konuşulan davalarından biri görülmeye başlandı.

Beş erkek bebeği ve iki kız bebeği öldürmekle suçlanan hemşire Lucy Letby, iddiaları reddediyor.

Letby’nin bir bebeği üç kere öldürmeye çalıştığı, bir başka bebeği ise hava enjekte ederek öldürdüğü öne sürüldü.

Savcı Nick Johnson KC, 18 ay içinde ölümlerindeki artışın hızlanması üzerine hastanenin danışmanlarının endişenlendiğini dile getirdi.

Polisin yaptığı soruşturmada 2015’in ortalarından 2016’nın ortalarına kadar iki bebeğin insülin ile öldürüldüğünün ortaya çıktığı aktarıldı.

İnsülinle zehirlenen başka iki bebeğin ise sağlık çalışanlarının çabaları sayesinde kurtarıldığını söyleyen Savcı Johnson, birinin yenidoğan ünitesinde bebekleri zehirleyebileceğinin kimsenin aklına gelmediğini belirtti.

Bazı bebeklerin aileleri de mahkemedeydi. Davanın sonuçlanması altı ayı bulabilir.

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