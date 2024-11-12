7 bin kilometre uzaktan gelen paketten akrep çıktı: Kadın hastanelik oldu!

Almanya'nın Hessen eyaletinde, Shein adlı Çin merkezli bir online alışveriş platformundan gelen kargo paketinden zehirli bir akrep çıktı.

Marburg kentinde yaşayan kadın, paketi açtığı sırada karşılaştığı sarı Akdeniz akrebi tarafından sokuldu. Zehirli akrep nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yetkililer, tehlikeli akrebin hastaneye teslim edilmesini talep ederken, yapılan incelemeler akrebin oldukça zehirli bir tür olduğunu doğruladı.

YÜZDE 90'I STANDARTLARI KARŞILAMIYOR



Yaşanan bu olay, Shein ve benzeri Çin menşeli alışveriş platformlarından gönderilen paketlerin güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Almanya Federal Ağ Ajansı’nın geçtiğimiz yıl Shein, Temu ve AliExpress gibi platformlardan 5 bin ürünü incelediği ve bu ürünlerin yüzde 90’ının Avrupa Birliği (AB) güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

BAŞKA ÜLKELERDE DE GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’nin Bristol kentinde de benzer bir olay yaşandı.

Shein'den gelen bir paketteki canlı akrebi fark eden bir öğrenci, önce oyuncağı sandığı bu canlının aslında zehirli bir akrep olduğunu anladı.

