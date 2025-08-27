Kırık bacakla 7 bin metrede kayboldu: Rus dağcıya iki haftadır ulaşılamıyor

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Pobeda Zirvesi'nde mahsur kalan Rus dağcı Natalia Nagovitsina'nın kayıp olduğunu resmen duyurdu.

Rus Kommerstant gazetesinin bildirdiğine göre 7 bin metreden yüksek bir rakımda bulunan kadına iki haftadır ulaşılamıyor.

Bakanlığın basın sekreteri Adil Charygov, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hiç kimse hayatını veya ölümünü resmi olarak doğrulayamadığı için kayıp ilan edildi" dedi.

12 Ağustos'ta Nagovitsyna bacağını kırdı ve dağdan tahliye edilemedi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kadının hayatta kalma şansının çok düşük olduğuna inanıyor.

Nagovitsyna'yı kurtarmak için son bir girişim 25 Ağustos'ta planlanmıştı. Rus dağcıya önce bir insansız hava aracı, ardından bir helikopter gönderilecekti, ancak kötü hava koşulları nedeniyle bu mümkün olmadı.

Oğlu, kadının hayatta olabileceği konusunda ısrar ediyor. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile iş birliği yaparak dağcının kurtarılmasına yardım sözü verdi.

