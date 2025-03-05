7 Ekim Aksa Tufanı saldırısı: İsrail istihbaratı,başarısızlığı kabul etti
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin soruşturma ile kurumun "başarısız olduğunu" kabul etti. İsrail Başbakanlığı, Şin-Bet'in değerlendirmesinde, "Şabak teşkilatı ve liderinin devasa başarısızlık ve ihmaline yanıt vermediğini." savundu.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre Şin-Bet, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin kapsamlı soruşturmasının özetini kamuoyu ile paylaştı.
Haberde, soruşturma sonucunun Şin-Bet'in 7 Ekim’de başarısız olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Şin-Bet'in 7 Ekim’deki "Aksa Tufanı" saldırısına karşı uyarıda bulunma konusunda başarısız olduğunu belirten soruşturma sonucunda, "Organizasyonel başarısızlıklar derinlemesine incelendi, dersler çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
BAŞARISIZLIĞIN SEBEPLERİNDEN BİRİ HÜKÜMETİN GAZZE POLİTİKASI
The Times of Israel'in haberine göre soruşturma, Şin-Bet’in 7 Ekim saldırısında başarısızlık göstermesinin, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sebepleri olduğunu ortaya koydu.
Buna göre, İsrail ordusu ile sorumlulukların net olmayan bir biçimde paylaşılması, hükümetin yıllar boyunca Gazze'de izlediği politika ve kurumun yapısının, "Hamas gibi ordu benzeri bir düşmana karşı koymak için uygun olmaması" gibi dış unsurlar, söz konusu başarısızlıkta etkili oldu.
İsrail iç istihbarat teşkilatının odak noktasının terör saldırılarını engellemek olduğunu ortaya koyan soruşturma sonuçlarında, teşkilatın yöntemlerinin de söz konusu saldırılara karşı uygulanamayacağı belirtildi.
ORDUYLA İSTİHBARAT KOORDİNASYONUNDA EKSİKLİK İTİRAFI
İsrail'in "Eriha Duvarı" adını verdiği, 7 Ekim'deki kapsamlı saldırı planı olduğu ileri sürülen belgenin birkaç yıl önceden ele geçirilmesine rağmen doğru şekilde ele alınmadığı ve sözde saldırı planının, ordu ve Şin-Bet tarafından önden hazırlanacak bir senaryoya dönüştürülmediği vurgulandı.
Şin-Bet soruşturmasında, 6-7 Ekim gecesi boyunca bilginin ele alınması ve istihbaratın entegrasyonu ve İsrail ordu istihbaratıyla birlikte çalışma yönünde eksiklikler olduğuna işaret edildi.
Öte yandan Şin-Bet’in Hamas'ın Batı Şeria’ya yoğunlaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı ve Gazze Şeridi’ne örülen bariyer duvarların gücü ve İsrail ordusunun karşılık verme kabiliyeti konusunda yanlış bir anlayışa sahip olduğu vurgulandı.
İSRAİL BAŞBAKANLIĞI İÇ İSTİHBARATI SUÇLADI
Şabak'ın 7 Ekim'de siyasi iradeyi de eleştiren raporuna İsrail Başbakanlığından yanıt geldi.
Şabak'ı "istihbarat fotoğrafını doğru okuyamamakla" suçlayan İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim'den günler öncesinde, 1 Ekim'de, istihbaratın "Hamas'ın sükunet istediği, bir saldırı başlatmayacağı, bunun yanı sıra Hamas'a jestler yaparak barışın sağlanabileceği yönünde tavsiye aldıklarını" paylaştı.
Başbakanlık, Şabak'ın, Gazze ve Lübnan'da şahin politikalardan ve suikastlerden uzak durmanın yanı sıra Gazze'ye ekonomik iyileştirmeler yapılması yönünde görüşleri savunduğunu belirtti.
İsrail Başbakanlığı, "Şin-Bet Direktörü, saldırının yaşandığı gece Başbakan'ı uyandırmayı uygun görmedi. En basit ve kesin karar." ifadesine yer verdi.
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