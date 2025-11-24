7 Ekim krizi: İsrail ordusunda onlarca general kovulacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 7 Ekim saldırısını engellemekte başarısız oldukları gerekçesiyle çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin görevlerine son verileceğini açıkladı.

AFP haber ajansının aktardığına göre Zamir, bir soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin sivillerini korumak için" daha önce çok sayıda üst düzey komutanın da kovulduğunu ve kınama cezası aldığını duyurdu.

İsrail basınından İ24'ün aktardıına göre Zamir’in ilk odak noktası, saldırı günü kilit pozisyonlarda bulunan subaylar olacak; alt rütbeli personelle yapılacak görüşmeler ise daha sonra gerçekleştirilecek.

Cumartesi gününden itibaren genelkurmay başkanının, yılların en ölümcül güvenlik ihlallerinden birine katkıda bulunan zafiyetlerde sorumluluğu belirlemek amacıyla başlattığı süreç kapsamında, bir dizi üst düzey komutan, olası disiplin önlemlerini görüşmek üzere ifadeye çağrıldı.

"BİRKAÇ YILLIK BAŞARISIZLIKLARIN SONUCU"

Yedek General Sami Turgeman’ın başkanlık ettiği Turgeman Komisyonu, bulgularını kasım ayı başında General Zamir ve Genelkurmay Forumu’na sundu. Raporda şu sert değerlendirmeye yer verildi: 7 Ekim olayları, “birkaç yıla yayılan sistemsel ve örgütsel başarısızlıkların” sonucuydu.

Daha da endişe verici olan, komisyonun, saldırıdan önce IDF’nin yüksek kaliteli ve eyleme dönüştürülebilir istihbarata sahip olduğunu belirtmesiydi. Rapora göre Hamas’ın saldırısı “bilgi eksikliğinden kaynaklanmamıştı.”

7 EKİM'DE NE OLDU?

Hamas, onlarca yıldır süren İsrail işgali ve saldırılarına karşı 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği harekâtı başlatmıştı. Saldırılar sırasında bin 200 kişi hayatını kaybetti. 251 İsrailli rehin alınarak Gazze'ye götürüldü.

Bu operasyonun ardından yoğun bombardımanlarla İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı başladı. İşgal ise hem Batı Şeria hem de Gazze'de genişledi.

İsrail, o tarihten beri sadece bombalarla değil, özellikle çocukları hedef alan sistematik açlıkla da Filistinliler üzerinde savaş yürütüyor.