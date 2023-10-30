7 Ekim saldırıları için yeni iddia: İsrail 2016'daki uyarıları dikkate almadı

İsrail'de 2016 yılında hükümete, Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir belge sunulduğu ancak o dönemde bunun ciddiye almadığı iddia edildi.



İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, konuyla ilgili bir haber yayımladı.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'deki durumun tehlikeli boyutta olduğunu bilmediğini" söylediği aktarılan haberde, ancak dönemin Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın 21 Aralık 2016'da hazırladığı ayrıntılı belgede, "Hamas'ın, Yahudi yerleşim yerlerini ele geçirmesi ve orada bulunanların rehin alınması dahil olmak üzere çatışmayı gelecekte, İsrail topraklarına taşımayı planladığı ama bunun hiçbir siyasi veya güvenlik yetkilisi tarafından ciddiye alınmadığı" belirtildi.



Haberde, belgede profesyonel güçlerin İsrail topraklarına sızması, Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin ele geçirilmesi ve orada bulunanların rehin alınması da dahil "Hamas'ın niyetlerinin ayrıntılarıyla anlatıldığı" ifade edildi.



"Çok gizli" olarak sınıflandırılan belgede, ana hedefin "2022 yılına kadar İsrail'in yok edilmesi ve tüm Filistin topraklarının kurtarılması" olduğu kaydedildi.



Belgenin, Ekim 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın sonuçlarından daha kötü sonuçları öngördüğü belirtilen haberde, ancak Başbakan Netanyahu ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da dahil, uyarının muhataplarının hiçbirinin bu senaryoyu hak ettiği kadar ciddiye almadığı öne sürüldü.



İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

