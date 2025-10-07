7 Ekim: Soykırım savaşının üçüncü yılında Gazze'de son durum

İsrail'in Filistin halkına karşı başlattığı soykırım savaşı bugün üçüncü yılına girerken, Gazze'de barış için görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail ordusu saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 67 bin 160 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise resmi rakamlara göre 169 bin 679. Bu sayılar artmaya devam ederken Hamas ve İsrail'i temsil eden müzakere heyetleri Mısır'ı başkenti Kahire'de İsrail'in işgali ve savaşının bitmesi, rehinelerin evlerine dönmesi için görüşmeler yürütüyor. Toplantılar, ABD arabulucuğunda, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı doğrultusunda yapılıyor. Görüşmelerin ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'den arabulucuların katılımıyla birkaç gün süreceği öngörülüyor. Müzakerelerin ilk gününün olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Dolaylı müzakerelerin ilk gününde, İsrail'in bölgeden çekilmesi ve Hamas'ın silah bırakması gibi tartışmalı konular ele alındı.

İsrail ordusu Gazze'de 20 binden fazla çocuğu öldürdü.

TRUMP: ANLAŞMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK



ABD, tarafların iki yıldır devam eden savaşı sonlandırmaya daha önce hiç bu kadar yaklaşmadıklarını belirtiyor. Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaşmaya varma şansı çok yüksek ve bu kalıcı bir anlaşma olacak" dedi.



Trump'ın planı, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmasını, İsrail'in de Filistinli tutukluları serbest bırakmasını ve belirlenen bir takvime göre Gazze'deki güçlerini, kararlaştırılan sınırlara çekmesini öngörüyor.



Birleşmiş Milletler, anlaşmaGazze'deki yardım ekiplerinin harekete geçmeye hazır olduğunu ve Trump'ın ateşkes planı onaylanırsa yardım malzemelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı. Uluslararası Kızıl Haç, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin ve İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin iadesi için insani yardım aracısı olarak hareket etmeye hazır olduğunu bildirdi.

FİLİSTİNLİLER GÖRÜŞMELER İÇİN NE DİYOR?



El Cezire'ye konuşan 37 yaşındaki Abdülrahman Ebu Warda, özellikle Hamas'ın olumlu yanıt vererek İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve Gazze'deki yetkiyi devretmeyi kabul etmesi nedeniyle umudunu koruyor. Kuzeyden güneye hareketin neredeyse durduğunu söyleyen Warda, “Bu, insanların bir çözüm için umutlu olduğunu gösteriyor” dedi.



Ancak Filistinlilerin bazılarının umudu, İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam edince söndü. Hamas'ın öneriyi kabul ettiğini açıklamasının ertesi günü İsrail 70 kişiyi öldürdü. 72 yaşındaki Süleyman Bakit, “Ne zamandan beri bizim görüşümüz dinleniyor? Sadece bekliyor ve izliyoruz. İnsanlar ateşkesle ilgili herhangi bir şey için umutlu olmaktan bile korkuyorlar, ama yine de bunun için dua ediyoruz”diye konuştu.



Filistin topraklarındaki kültürel miras da İsrail tarafından yok edildi.

7 EKİM 2023'TE NE OLDU? Filistinli grup Hamas, onlarca yıldır süren İsrail işgali ve saldırılarına karşı 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği harekatı başlattı. Saldırılar sırasında 1.200 kişi hayatını kaybetti. Hamas, 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürdü. Bu operasyonun ardından yoğun bombardımanlarla İsrail'in soykırım savaşı başladı. İşgal ise hem Batı Şeria hem de Gazze'de genişledi.



İsrail, o tarihten beri sadece bombalarla değil, özellikle çocukları hedef alan sistematik açlıkla da Filistinliler üzerinde savaş yürütüyor. TAM ABLUKA NASIL BAŞLADI?



Bölgedeki trajedi, görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde tam bir abluka uygulanacağını; bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını duyurmasıyla başladı.



Bu açıklamanın üzerinden üç hafta geçmeden İsrail, 27 Ekim 2023'te Gazze'ye kara saldırısı başlattı, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini "Netzarim Koridoru"yla ayırdı, insani yardımların kuzeye ulaşmasını engelledi.



Gazze Şeridi'ne dışarıdan gelen insani yardımlar sınırlı miktarlarda Refah Sınır Kapısı'ndan Refah, Han Yunus gibi güney bölgelere ulaşabildi. Ancak Mayıs 2024'te İsrail'in Refah Sınır Kapısının kontrolünü tamamen ele geçirip kapatması sonucu güney bölgelerine de yardım akışı kesildi.



RESMİ KITLIK İLÂN EDİLDİ



Gazze Şeridi'ndeki gıdaya ulaşma imkanı, 8 Ekim 2023’ten bu yana aşamalı şekilde artarak kötüleşti. İsrail'in ablukayı sıklaştırğı bu yaz, Gazze kenti ve çevresinde resmi kıtlık ilan edildi.



Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirdi.



Gazze Şeridi'nde şimdiye kadar açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 154'ü çocuk olmak üzere 460 Filistinli yaşamını yitirdi.



İsveçli insan hakları savunucusu Greta Thunberg de Küresel Sumud Filosu'ndaydı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU EYLEMİ Gazze'deki Filistin halkına insani yardım taşıyan Global Sumud filosu, 1 Ekim'de yola çıktı.



45 ülkeden 462 barışçıl aktivist, 42 tekneyle Filistin halkına insani yardım taşımak, İsrail ablukasını kırmak için yelken açtı. Aktivistler, Gazze'ye yaklaşırken gemileriyle birlikte, iradeleri dışında kaçırılıp İsrail'e götürüldü. Gemiler yasadışı olarak ele geçirildi. Durduruldukları andan itibaren, tüm aktivistlerin dış dünyayla iletişimleri kesildi, bazıları kötü muamele ve işkenceye maruz bırakıldı. Aktivistler daha sonra İsrail'den sınır dışı edildi.



Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.