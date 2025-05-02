7 Ekim'den beri ilk: İki Gazzeli çocuk İngiltere'de

İngiliz basınından SKY News'un haberine göre tedavileri Mısır'da devam eden 5 ve 12 yaşındaki iki çocuğun İngiltere'ye girişine izin verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'den Londra'ya giden iki çocuk, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de tedavi görmesine izin verilen ilk Gazzeliler oldu.

17 AY SÜREN ÇABA SONUÇLANDI

Tedavi için aracı olan Project Pure Hope yetkilisi 17 aydır bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

5 yaşındaki Ghena Abed göz, 12 yaşındaki Rama Qudiah ise bağırsak tedavilerine İngiltere'de devam edecek.