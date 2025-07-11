7 milyar yıllık yalnızlık: Yıldızlararası ziyaretçi Dünya'dan görülebilecek

Bilim insanlarına göre, geçen hafta gökbilimciler tarafından tespit edilen gizemli bir yıldızlararası nesne, şimdiye kadar görülen en eski kuyruklu yıldız olabilir.

Oxford Üniversitesi'nden ekip, 3I/Atlas olarak adlandırılan bu cismin, kendi güneş sistemimizden 3 milyar yıl daha yaşlı olabileceğini öne sürüyor.

Ön bulgular bugün İngiltere Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Durham'daki ulusal toplantısında sunuldu. Oxford Üniversitesi'nden gökbilimci Matthew Hopkins BBC News'e yaptığı açıklamada “3I/Atlas hepimizi çok heyecanlandırdı” dedi. Hopkins, nesnenin hızına dayanarak 7 milyar yıldan daha yaşlı olabileceğini ve şimdiye kadarki en dikkat çekici yıldızlararası ziyaretçi olabileceğini söylüyor.

JÜPİTER KADAR UZAKTA



3I/Atlas ilk kez 1 Temmuz 2025'te Şili'deki Atlas araştırma teleskobu tarafından Güneş'ten yaklaşık 670 milyon km uzaktayken tespit edildi. Şu anda yalnızca çok büyük teleskoplarla görülebiliyor ve Dünya'dan Jüpiter kadar uzakta. O zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler onun yolunu belirlemek ve hakkında daha fazla ayrıntı keşfetmek için yarışıyor.

Hopkins bunun Samanyolu'nun “kalın diskinden” kaynaklandığına inanıyor. Bu, Güneş'in ve çoğu yıldızın bulunduğu alanın üstünde ve altında yörüngede dönen bir grup eski yıldız. Ekip, 3I/Atlas'ın muhtemelen eski bir yıldızın etrafında oluştuğu için çok fazla su buzundan oluştuğuna inanıyor. Bu, bu yılın sonlarına doğru Güneş'e yaklaştığında, Güneş'ten gelen enerjinin nesnenin yüzeyini ısıtacağı ve buhar ve toz alevlerine yol açacağı anlamına geliyor. Bu da parlayan bir kuyruk oluşturabilir.

"YAKINDAN HİÇ GÖRÜLMEDİ"

Araştırmanın eş yazarı Prof Chris Lintott, “Bu, galaksinin daha önce hiç yakından görmediğimiz bir bölümünden gelen bir nesne. Bu kuyruklu yıldızın güneş sisteminden daha yaşlı olma ve o zamandan beri yıldızlararası uzayda sürükleniyor olma ihtimalinin üçte iki olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Hopkins, yıldızlararası nesnelerin diğer yıldızların etrafında, bu yıldızların yaşamlarının başlangıcında oluştuğunu beliterek, “Ana yıldızlarıyla olan bu bağlantı, Samanyolu'nun yıldız nüfusuna bakabileceğimiz anlamına geliyor” diye ekledi.



Bu yılın ilerleyen günlerinde 3I/Atlas, amatör teleskoplarla Dünya'dan görülebilecek. 3I/Atlas görünür hale gelmeden önce sadece iki tane daha görülmüştü. Bunlardan biri 2017 yılında bulunan 1I/'Oumuamua, diğeri ise 2019 yılında keşfedilen 2I/Borisov'du.

