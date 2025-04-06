7 yaşındaki çocuğun itirafı kan dondurdu: Anneye müebbet hapis cezası

Florida'nın Esto kentinde yaşayan Amanda Lewis, ifadesinde kızı Adriana'yı havuzda yüzüstü yatarken bulduğunu ve hemen sonrasında 911'i aradığını iddia etti. Hava ambulansıyla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ancak Adriana Hutto'nun üvey kardeşi AJ'nin, "Annem kız kardeşimi suya soktu'' sözleri, olayın seyrini değiştirdi. Amanda Lewis, kızının ölümünden 1 ay sonra cinayetle suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Duruşma sırasında, o sırada yedi yaşında olan AJ, annesine karşı tanıklık etti. "Annem kız kardeşimi öldürdü'' diyen AJ, yaptığı çöp adam çizimiyle, anlattıklarını görselleştirdi. Amanda Lewis'in avukatları, küçük çocuğun savcılık ekibi tarafından yönlendirildiğini ve cevaplarının tutarsız olduğunu savundu.



Amanda Lewis, Şubat 2008'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 2016 yılında verdiği bir röportajda, yapılan suçlamaları reddetti.

Yaşanan korkunç olay sonrası başka bir aile tarafından evlat edinilen AJ'nin ismi değiştirildi ve gözlerden kayboldu. Yıllar sonra Daily Mail'e konuşan AJ Hutton, ''Beni kimse yönlendirmedi. Gördüklerimi kelimesi kelimesine anlattım'' dedi. Şimdilerde 24 yaşında olan AJ, mahkemeden beri Amanda Lewis ile görüşmediğini ve ona ''anne'' demeyi reddettiğini söyledi.