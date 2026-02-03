7 yıl sonra ilk diplomasi. ABD ve Venezuela karşılıklı temsilciler atadı

ABD ve Venezuela yedi yıl sonra karşılıklı temsilciler atadı.

Venezuela'nın ABD'ye göndereceği temsilcinin eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia olduğu açıklandı. Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Plasencia'nın günler içerisinde ABD'de görüşmeler yürüteceğini söyledi.

Rodriguez ABD'nin Karakas maslahatgüzarı Laura Dogu ile de görüştü. Görüşmelerde, Venezuela'nın istikrarı, yeniden toparlanma ve uzlaşının konuşulduğu duyruldu.

Görüşmeler sırasında muhalif lider Machado da bir video mesaj yayınlayarak, Rodriguez ile geçiş süreci üzerine görüşmek istediğini söyledi.