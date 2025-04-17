''70 kadını öldürdüm'' diyen Casanova katili idam edilecek

Kendini seri katil olarak tanımlayan ve 70 kadını öldürdüğünü iddia eden Glen Rogers’ın idam kararı, Vali Ron DeSantis’in 15 Nisan’da imzaladığı ölüm fermanıyla kesinleşti. Rogers, cinayet, silahlı soygun ve büyük çaplı araç hırsızlığı suçlarından hüküm giymişti.

Glen Rogers, 1995 yılında Tampa’daki bir barda 34 yaşındaki Tina Marie Cribbs ile tanıştı. Genç kadın, arkadaşlarına sadece 15 dakikalığına gideceğini söyleyerek Rogers ile birlikte bardan ayrıldı. Ancak o gece bir daha geri dönmedi. Annesi Mary Dicke, planladıkları gibi kızıyla buluşmak için bara geldiğinde Cribbs’i bulamadı ve yaklaşık bir buçuk saat gelmesini bekledi. Cribbs'in ertesi gün işe gitmemesi üzerine, ailesi polise haber verdi.

CESEDİ KÜVETTE BULUNDU

Cribbs’in cesedi birkaç gün sonra, Rogers’ın kaldığı moteldeki bir odanın küvetinde bulundu. Giyinik halde, sırtüstü yatarken bulunan Cribbs’in göğsünden ve kalçasından bıçaklandığı, vücudunda ise kendini korumaya çalışırken oluştuğu düşünülen pek çok yara olduğu bildirildi. Olay yerinde kanlı havlular ve ıslak giysilere de rastlandı. Ayrıca Rogers’ın Kentucky’de yakalandığında kullandığı aracın da Cribbs'e ait olduğu belirtildi.



