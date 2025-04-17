''70 kadını öldürdüm'' diyen Casanova katili idam edilecek
70 kadını öldürdüğünü öne süren "Casanova Katili" lakaplı Glen Rogers'ın, 15 Mayıs'ta zehirli iğneyle idam edilmesine karar verildi.
Kendini seri katil olarak tanımlayan ve 70 kadını öldürdüğünü iddia eden Glen Rogers’ın idam kararı, Vali Ron DeSantis’in 15 Nisan’da imzaladığı ölüm fermanıyla kesinleşti. Rogers, cinayet, silahlı soygun ve büyük çaplı araç hırsızlığı suçlarından hüküm giymişti.
Glen Rogers, 1995 yılında Tampa’daki bir barda 34 yaşındaki Tina Marie Cribbs ile tanıştı. Genç kadın, arkadaşlarına sadece 15 dakikalığına gideceğini söyleyerek Rogers ile birlikte bardan ayrıldı. Ancak o gece bir daha geri dönmedi. Annesi Mary Dicke, planladıkları gibi kızıyla buluşmak için bara geldiğinde Cribbs’i bulamadı ve yaklaşık bir buçuk saat gelmesini bekledi. Cribbs'in ertesi gün işe gitmemesi üzerine, ailesi polise haber verdi.
CESEDİ KÜVETTE BULUNDU
Cribbs’in cesedi birkaç gün sonra, Rogers’ın kaldığı moteldeki bir odanın küvetinde bulundu. Giyinik halde, sırtüstü yatarken bulunan Cribbs’in göğsünden ve kalçasından bıçaklandığı, vücudunda ise kendini korumaya çalışırken oluştuğu düşünülen pek çok yara olduğu bildirildi. Olay yerinde kanlı havlular ve ıslak giysilere de rastlandı. Ayrıca Rogers’ın Kentucky’de yakalandığında kullandığı aracın da Cribbs'e ait olduğu belirtildi.
Rogers, Kentucky’de gözaltındayken 70 kadını daha öldürdüğünü öne sürdü. Kardeşi ise Nicole Brown Simpson ve Ron Goldman cinayetlerini de Rogers'ın işlediğini söyledi.
Rogers, tüm bu iddialara rağmen yalnızca iki cinayetten hüküm giydi. İkinci dava 1999’da Kaliforniya’da görüldü ve yine ölüm cezasıyla sonuçlandı. Ancak Rogers, Florida’da tutuklu kalmayı sürdürdü.
İKİ ÇOCUĞU VAR
İdam tarihi yaklaşırken, savcılar ve avukatlar, mahkeme sürecini hızlandırmak için çalışıyor. Mahkemeye sunulacak son dilekçelerin 19 Nisan’a kadar tamamlanması bekleniyor.
Rogers’ın lise aşkı Deborah Nix’ten olan iki yetişkin çocuğu bulunuyor.
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