70 milyon yıllık kayıp dinozor evine dönüyor

Fransa, Gobi Çölü’nden yasa dışı yollarla çıkarıldıktan sonra el konulan "Tarbosaurus bataar" dinozor iskeletini Moğolistan’a iade edecek.

Kamu Hesapları Bakanı Amelie de Montchalin, Ekonomi Bakanlığı tarafından “son derece nadir” olarak tanımlanan ve yaklaşık 70 milyon yıl öncesine tarihlenen iskeleti, dinozor yumurtaları da dahil olmak üzere yaklaşık 30 diğer paleontolojik parça ile birlikte resmen teslim edecek.

Dokuz büyük sandık içine paketlenen fosillerin cumartesi günü bakanlığa ulaştığı, Fransız Le Monde gazetesi tarafından bildirildi.

2015'TE ELE GEÇİRİLDİ

Fosiller, Güney Kore üzerinden yasa dışı şekilde geçiş yaptıktan sonra 16 Şubat 2015’te Fransa’nın orta kesimindeki Gannat’ta düzenlenen bir gümrük operasyonunda ele geçirilmişti.

Fransız gümrüklerinin iletişim sorumlusu Sophie Hocquerelle, France 2’ye yaptığı açıklamada, dinozorun el konulduğu dönemde değerinin 700 bin euro olduğunu, ancak bugün fosil piyasasındaki büyük hareketlilik nedeniyle değerinin “iki ya da üç katına” çıkmış olabileceğini söyledi.

FOSİL KAÇAKÇILIĞI ARTIŞTA

Moğolistan, onlarca yıldır paleontolojik mirasının şekilde yağmalanmasıyla mücadele ediyor. Artan koleksiyoner talebi de uluslararası bir kara piyasayı besliyor.

Fransız gümrükleri, kaçakçılık ağının organizatörü olduğundan şüphelenilen üç kişiyi tespit ettiklerini açıkladı. Bunlardan biri Fransız, biri Belçikalı ve biri Alman vatandaşı.

Bu iade, dünya genelinde fosil kaçakçılığına yönelik artan denetimler sürecinde gerçekleşiyor. 2021 yılında Paris’te “Big John” olarak bilinen sekiz metre uzunluğundaki dev bir triceratops iskeleti açık artırmada 6 milyon 600 bin euro'ya satılmıştı.

Moğol yetkililerin, bugünkü törenden hemen sonra Tarbosaurus iskeleti ve beraberindeki fosilleri ülkeye geri götürmesi bekleniyor.