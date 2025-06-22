70 yaşındaki arıcı, trafik polisleriyle tartışınca üzerlerine arı saldı

İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Cervera kasabasında trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan ve düzensiz araç kullanan bir minibüsü durdurdu.

Polisler, yaşlı adamın alkollü olmasından şüphelenerek alkol testi yaptı. İlk testte 0.38 mg/l sonuç alındı, ancak ikinci kez test yapılmasını isteyen polisler sürücü tarafından tehdit edildi.

Adam, “Şimdi sizi öldüreceğim” diyerek minibüsün arkasına gitti ve orada bulunan arı kovanını açarak yüzlerce bal arısını serbest bıraktı. Arılar hızla polislerin üzerine saldırdı.

POLİSLER RESTORANA SIĞINDI, ARICI KAÇTI

İki trafik polisi, çok sayıda arı sokmasına maruz kaldıktan sonra yakındaki bir restorana sığınarak canlarını kurtardı. Bu sırada arıcı ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Takviye ekip çağrıldıktan sonra kaçan arıcı kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra ise kefaletle serbest bırakıldı.



Arı sokmalarından etkilenen iki polis memuru hastaneye kaldırıldı ve tedavi amacıyla kortizol uygulandı.

Yerel medya kaynakları, yaşlı arıcının “saldırı” suçlamasından mahkeme tarafından beraat ettiğini bildirdi.