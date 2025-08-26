Ünlü yapımcı ve eşi evinde ölü bulunmuştu: Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı

People dergisinin haberine göre, her ikisi de 70 yaşında olan Robin Kaye ve Thomas Deluca çifti, çok sayıda kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybetti. Cinayet olarak kayıtlara geçen olayda, Deluca’nın vurulduktan saniyeler sonra, Kaye’in ise birkaç dakika boyunca hayatta kaldığı belirlendi.



Ödüllü bir müzik süpervizörü olan Kaye ve eşi Deluca, 10 Temmuz günü market alışverişinden sonra Encino’daki evlerine döndüklerinde 22 yaşındaki Raymond Boodarian isimli zanlıyı evde hırsızlık yaparken yakaladı. Boodarian, çıkan arbede sırasında ünlü çifti kendi silahlarıyla öldürdü.

Zanlının, evin kilitli olmayan ön kapısından girdiği ve güvenlik alarmının devrede olmadığı diğer detaylar arasında yer aldı.



KONUŞMAYI REDDETTİ



Cesetler, olaydan 4 gün sonra Los Angeles Polis Departmanı ekipleri tarafından bulundu. Ertesi gün tutuklanan Raymond Boodarian, iki kez cinayetle suçlandı.



Boodarian, 20 Ağustos’ta Los Angeles’ta hakim karşısına çıkarılacaktı ancak mahkemede konuşmayı reddettiği için duruşma yarıda kesildi.



Zanlı şu anda kefaletsiz olarak gözaltında tutuluyor.



