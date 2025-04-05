70 yıl önce hastanede karıştı: DNA testi sitesinde kardeşi ile tanıştı

İngiltere’de 70’li yaşlarında olan Susan, yıllarca doğru bildiği ailesinin aslında kendisiyle hiçbir genetik bağı olmadığını öğrendi.



Bu şok edici gerçek, 2019 yılında yaptırdığı bir DNA testi sayesinde ortaya çıktı. Susan, ailesinin kökenini daha iyi öğrenmek için bir genetik test yaptırdı. DNA testini yaptıran Susan, başlangıçta çok olağandışı bir şeyle karşılaşmadı. Ancak zamanla testin sonuçları, bildiği her şeyin yanlış olduğunu ortaya çıkardı.



GERÇEĞİ DNA TESTİ ORTAYA ÇIKARDI

Susan, soyağacı oluşturulmasına yardımcı olan bir DNA testi kitini satın alarak, kendi genetik bilgilerini bir soyağacı şirketine yükledi. Bu test, ona sadece ailesinin geçmişi hakkında bilgi vermekle kalmadı, aynı zamanda daha önce hiç duymadığı bir kişinin, yani biyolojik kardeşinin ona ulaşmasını sağladı.

Susan, DNA verilerinin birbirine çok benzediğini öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk başta evlatlık olabileceğini düşünen Susan, araştırmaları sonucu acı gerçekle yüzleşti.



HASTANEDE BEBEKLER KARIŞTI



Susan’ın gerçeği öğrenmesi, 1950’lerde bir hastanede yapılan büyük bir hatayı açığa çıkardı. O dönemde, bebekler doğumdan sonra genellikle ayrı odalarda tutulur ve ebeveynlerden bağımsız bir şekilde bakılırdı. Bunun sonucunda, Susan ve başka bir bebek doğum sırasında yanlışlıkla yer değiştirilmişti.



Susan, sonrasında başvurduğu hukuki süreçle, NHS’den tazminat almaya hak kazandı. Londra merkezli hukuk firması Russell Cooke’dan Jason Tang, bu tür hataların 1950’lerde sağlık sisteminin eksiklikleri nedeniyle meydana geldiğini belirtti. O dönemde bebeklerin doğumdan sonra ayrılarak farklı odalara yerleştirilmesi, yanlış etiketleme ve kartların kaybolması gibi faktörler bu tür karışıklıklara yol açmıştı.



Susan, biyolojik ailesini bulduktan sonra hayatında önemli değişiklikler yaşadı. Yeni kardeşiyle tanıştı ve aralarındaki bağ hızla güçlendi. "Birbirimize çok benziyoruz, hatta o bana çok yakın bir insan gibi hissediyorum" diye konuşru.

Ancak, biyolojik ailesiyle olan ilişkisi duygusal anlamda biraz daha zorlayıcıydı. Susan, "Onlar biyolojik akrabalarım, ama onlarla büyümedim. Bu yüzden aramızda doğal bir bağ yok" diyerek, yeni aile ilişkilerini anlattı.



Yeni keşfettiği akrabalarıyla tanışması zor olsa da, Susan eski aile bağlarını çok değerli buldu. "Gerçek anne-baba olgusu değişmedi. Onlar hala benim ailem," diyerek büyüdüğü aileyi sevgiyle andı.

