70 yıllık hikaye mektuplarla başladı. 51 sene yüzünü bile görmedi, ismini kızına verdi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, İskoçya 'nın Glasgow kentinde yaşayan Kathleen Bonthron, 1956 yılında henüz 10 yaşındayken ABD 'de yaşayan bir çocuğun adresini aldı. Adres, Wisconsin'deki 11 yaşındaki Shirley Hedtke'ye aitti.

Shirley de Kathleen'in adresini seçmişti. İki çocuk kısa süre içinde birbirlerine mektup yazmaya başladı. Başlangıçta yılda birkaç kez mektuplaşan ikili, zamanla daha sık haberleşerek güçlü bir arkadaşlık kurdu.

Çocukluklarında okuldan ve ailelerinden bahseden Kathleen ve Shirley, gençlik yıllarında sevgililerini, daha sonra evliliklerini, hamileliklerini ve çocuklarını birbirleriyle paylaştı.

MEKTUPLARIN YERİNİ WHATSAPP ALDI

1950'lerde aralarındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yalnızca hava postasıyla aşabilen iki arkadaş, teknolojinin gelişmesiyle önce e-postaya, ardından telefon ve WhatsApp'a geçti.

Bugün 80 ve 81 yaşında olan ikili, hala düzenli olarak haberleşiyor. Kathleen, yıllar içinde ilişkilerinin arkadaşlığın ötesine geçtiğini belirterek, “Artık daha çok aile gibiyiz. 70 yıl oldu.” dedi.

Shirley ise Kathleen için “Benim için bir kız kardeş gibi.” ifadelerini kullandı.

KIZINA ARKADAŞININ ADINI VERDİ

İki kadın arasındaki bağ, Kathleen'in 55 yıl önce dünyaya gelen kızına Shirley adını vermesiyle daha da özel bir hale geldi.

Böylece aileler, iki Shirley'yi birbirinden ayırmak için onları “Shirley Amerika” ve “Shirley İskoçya” olarak anmaya başladı. ABD'li Shirley, arkadaşının kızına kendi adının verilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

51 YIL SONRA İLK KEZ BULUŞTULAR

Onlarca yıl mektuplaşmalarına rağmen Kathleen ve Shirley ilk kez 2007 yılında, arkadaşlıklarının başlamasından 51 yıl sonra yüz yüze geldi.

İkili daha sonra 2019'da yeniden İskoçya'da buluştu. Son buluşmaları ise birkaç hafta önce ABD'de gerçekleşti. Kathleen bu kez Shirley'nin evinde kalarak uzun yıllardır mektuplarla tanıdığı arkadaşının günlük yaşamına ortak oldu.

Kathleen, ilk buluşmalarından itibaren aralarında hiçbir yabancılık hissetmediklerini anlatarak, “Her şey çok doğal geldi. Birbirimize hemen uyum sağladık. Konuşmayı hiç bırakmıyoruz.” dedi.