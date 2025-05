72 milyon yıllık bilmece: Toplu dinozor mezarının gizemi

Kanada'nın Alberta eyaletinde yemyeşil bir ormanın yamaçlarının altında, anıtsal boyutlarda bir toplu mezar bulundu.



Binlerce dinozor buraya gömüldü, tam bir yıkım gününde bir anda yaşamlarını yitirdiler.

TARİH ÖNCESİ MEZARLIK



Kazıyı yöneten Profesör Emily Bamforth ve ekibi, "paleo altını" olarak tanımlanan kalın kaya tabakasını aşarak fosilleşmiş kemiklerden oluşan bir yığına ulaşmayı başardı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, bu tarih öncesi mezarlığın muazzam boyutlarını inceledi.

BURUNLARINDAKİ BÜYÜK ÇIKINTI



Bulunan kemiklerin hepsi "Pachyrhinosaurus" türü bir dinozora ait. Geç Kretase döneminde yaşamış olan bu hayvanlar, Triceratops'un akrabasıydı.

Yaklaşık beş metre uzunluğunda ve iki ton ağırlığında olan dört ayaklı hayvanların büyük başları vardı , belirgin kemikli bir sırt ve üç boynuzla süslenmişti. Tanımlayıcı özellikleri, burunda bulunan ve boss adı verilen büyük bir çıkıntıydı.

HER METREKAREDE 300 KEMİK



Kazı sezonu yeni başladı ve her yıl sonbahara kadar sürüyor. Prof. Bamforth her metrekarede 300'e kadar kemik olduğunu tahmin ediyor.



Ekibi şimdiye kadar bir tenis kortu büyüklüğünde bir alanı kazdı, ancak kemik yatağı bir kilometre boyunca uzanıyor.

KUZEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜĞÜ



Bilim insanları, bu kemik yatağının Kuzey Amerika'daki en büyük toplu mezarlardan biri olduğuna inanıyor.



Müze ekibi, yıllardır bu sıra dışı alanda çalışarak 8 bin dinozor kemiği topladı ve laboratuvarın yüzeyleri fosillerle kaplı; gençten yaşlıya her boyutta Pachyrhinosaurus'a ait kemikler bulunuyor.