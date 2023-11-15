75 yıllık sürgün: Filistinli mülteciler

Tarihi Filistin topraklarında 1948’de İsrail devletinin kurulmasıyla topraklarından sürülen Filistinliler, bugün “dünyanın devleti olmayan en kalabalık halkını” oluşturuyor.

2022 verilerine göre dünyada yaklaşık 14 milyon 300 bin Filistinli var. 14 milyonun sadece 5 milyon 350 bini Filistin topraklarında yaşıyor.

Yaklaşık 6 milyonu “mülteci” statüsünde.

İsrail devletinin kurulmasıyla topraklarından sürülen Filistinliler 75 yıldır mülteci olarak yaşıyor.

Dünyanın, en uzun süre mülteci statüsünde kalan topluluğunu oluşturuyor.



KİM BU FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER?



“Filistinli mülteci” tanımı, 1 Haziran 1946 ile 15 Mayıs 1948 tarihleri arasında Filistin topraklarında yaşayan ve İsrail’in kurulmasıyla başlayan Arap-İsrail Savaşı’ndan evlerini kaybeden Filistinlileri ve onların nesillerini kapsıyor.

1948’de 700 bin olduğu tahmin edilen Filistinli mülteci nüfusu, aradan geçen 75 yılda yaklaşık 8,5 katına çıktı.

Bugün Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 5 milyon 900 bin Filistinli mülteci var.