75'i aşkın şirket AB'den rekabet fonuna 26 milyar euro ek istedi
23.11.2026 13:02
AB liderleri, ekim ayında uzlaşma sağlanamamasının ardından 2028-2034 dönemini kapsayan bütçeyi müzakere etmek üzere 26-27 Kasım'da Brüksel'de bir araya gelecek.
Avrupa'da 75'i aşkın yeşil enerji ve temiz teknoloji şirketi ile sektör birliği, AB liderlerine gönderdikleri ortak mektupta Avrupa Rekabetçilik Fonu'nda kesinti yapılmamasını istedi.
Avrupa'daki yeşil enerji ve temiz teknoloji şirketleri ile sektör birliklerinden oluşan 75'i aşkın kuruluş, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdikleri ortak mektupta, Avrupa Rekabetçilik Fonu'na yönelik kesinti önerilerine karşı uyarı yaptı.
Fransız enerji şirketi EDF, 3M, Orano, elektrikli araç batarya hücresi üreticisi PowerCo, Alman batarya geri dönüşüm şirketi Cylib ve çeşitli girişimlerin imzasını taşıyan mektupta, fonun ABD ve Çin'i yakalamak için hayati önem taşıdığı belirtildi.
AB liderleri, ekim ayında uzlaşma sağlanamamasının ardından 2028-2034 dönemini kapsayan bütçeyi müzakere etmek üzere 26-27 Kasım'da Brüksel'de bir araya gelecek.
Zirveye başkanlık eden Antonio Costa, cumartesi günü İrlanda'nın AB dönem başkanlığının ekim ayında sunduğu bütçe teklifine kıyasla 40 milyar euro tutarında kesinti önerdi.
Costa'nın teklifi, savunma ve dış harcamalardaki kesintilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Avrupa Rekabetçilik Fonu'nu daraltıyor.
ŞİRKETLER FONA 26,6 MİLYAR EURO EK KAYNAK TALEP EDİYOR
Reuters ajansının aktardığı mektupta, İrlanda'nın ekim ayındaki teklifinin 2025 fiyatlarıyla fonu yüzde 10 azaltarak 356 milyar euroya düşürdüğü, tarım ve az gelişmiş bölgelere destek kalemlerinde ise yalnızca yüzde 3 kesinti öngördüğü hatırlatıldı.
İş dünyası temsilcileri, AB liderlerinin Avrupa Parlamentosu'nun fona 26,6 milyar euro ek kaynak sağlanmasına yönelik teklifini desteklemesini istedi.
İmzacılar, bu kaynağın önemli bölümünün sanayinin karbonsuzlaştırılmasına ve yeşil dönüşüme ayrılmasını talep etti.
Fonun, AB'de uzun süredir devam eden şirketlerin ölçek büyütme sorununa yatırım sağlayacağı ve Avrupa'nın enerji ithalatına bağımlılığını azaltabileceği kaydedildi.
Temiz teknolojiler, biyoteknoloji, dijital sanayi ve savunma gibi stratejik sektörlere yönelik destekleri tek çatı altında toplayacak fonda, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi, öngörülebilir finansman ve özel sermayeyi çekecek yatırım garantilerinin güçlendirilmesi istendi.
Şirketler ayrıca, ticari finansmana henüz erişemeyen stratejik sektörler için işletme maliyetlerini de kapsayan hibeler verilmesini talep etti.
Mektupta, arz güvenliğine yönelik dar kapsamlı güvenceler dışında, 2028'den itibaren bağımlılığı uzatan yeni fosil yakıt altyapılarına desteğin sonlandırılması çağrısı yapıldı.
İmzacılar, uzun ömürlü fosil yakıt yatırımlarının şirketleri dalgalı yakıt fiyatlarına açık hale getirebileceğini savunarak, kaynakların temiz enerji ve elektrifikasyona yönlendirilmesini istedi.
Alman batarya geri dönüşüm şirketi Cylib'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Lilian Schwich, üretimi artırmak için güvenilir AB finansmanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ "GÜVENİLİR FİNANSMAN" İSTİYOR
Alman batarya geri dönüşüm şirketi Cylib'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Lilian Schwich, üretimi artırmak için güvenilir AB finansmanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Schwich, "Avrupa'da çok az yerli batarya hammaddesi yatağı var; bu nedenle 'kentsel madencilik' ve geri dönüşüm, Avrupa'nın hammadde egemenliği açısından belirleyici" dedi.
Schwich, "Bu sanayi ölçeklenmesini başarmak güvenilir finansmanı gerektiriyor ve AB Rekabetçilik Fonu bunu güvence altına almak için fırsat sunuyor" diye konuştu.
Cambridge Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü Sürdürülebilir Finans Politikaları Lideri Tsvetelina Kuzmanova ise "Avrupa, bizi oraya taşıyacak teknolojilere yetersiz kaynak ayırırken sanayi gücü olmayı hedefleyemez" ifadelerini kullandı.
EUPerspectives portalına konuşan Kuzmanova, şirketlerin enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım kesinliğine ve fabrikalar, şebekeler ile elektrifikasyona yönelik desteğe ihtiyaç duyduğunu aktardı.
AB hükümetleri gelecek bütçenin büyüklüğü ve tasarrufların hangi kalemlerden yapılacağı konusunda görüş ayrılığı yaşarken, birliğe net katkı sağlayan bazı ülkeler büyük çaplı kesintiler talep ediyor.
Liderler fonun nihai dağılımı üzerinde henüz uzlaşmaya varmazken, Kuzmanova, "Tarım ve uyum gibi geleneksel AB harcama programlarının müzakerelerde savunucuları var" dedi.
Kuzmanova, "Avrupa'nın geleceğindeki sanayilerin de savunuculara ihtiyacı var" diye ekledi.