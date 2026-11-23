SEKTÖR TEMSİLCİLERİ "GÜVENİLİR FİNANSMAN" İSTİYOR

Alman batarya geri dönüşüm şirketi Cylib'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Lilian Schwich, üretimi artırmak için güvenilir AB finansmanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Schwich, "Avrupa 'da çok az yerli batarya hammaddesi yatağı var; bu nedenle 'kentsel madencilik' ve geri dönüşüm, Avrupa'nın hammadde egemenliği açısından belirleyici" dedi.

Schwich, "Bu sanayi ölçeklenmesini başarmak güvenilir finansmanı gerektiriyor ve AB Rekabetçilik Fonu bunu güvence altına almak için fırsat sunuyor" diye konuştu.

Cambridge Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü Sürdürülebilir Finans Politikaları Lideri Tsvetelina Kuzmanova ise "Avrupa, bizi oraya taşıyacak teknolojilere yetersiz kaynak ayırırken sanayi gücü olmayı hedefleyemez" ifadelerini kullandı.

EUPerspectives portalına konuşan Kuzmanova, şirketlerin enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım kesinliğine ve fabrikalar, şebekeler ile elektrifikasyona yönelik desteğe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

AB hükümetleri gelecek bütçenin büyüklüğü ve tasarrufların hangi kalemlerden yapılacağı konusunda görüş ayrılığı yaşarken, birliğe net katkı sağlayan bazı ülkeler büyük çaplı kesintiler talep ediyor.

Liderler fonun nihai dağılımı üzerinde henüz uzlaşmaya varmazken, Kuzmanova, "Tarım ve uyum gibi geleneksel AB harcama programlarının müzakerelerde savunucuları var" dedi.

Kuzmanova, "Avrupa'nın geleceğindeki sanayilerin de savunuculara ihtiyacı var" diye ekledi.