75'ten fazla kadının suçladığı Weinstein ilk kez hakim karşısında

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında açılan ve müebbet hapis istemiyle yargılandığı kamu davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşmasında savcı Meghan Hast, Harvey Weinstein'i "cinsel saldırgan" olarak niteledi.

Hast, ünlü yapımcının sektördeki gücünü ve prestijini kullanarak şikayetleri susturduğunu söyledi. Weinstein'in avukatları ise cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Weinstein ve savunma avukatı Donna Rotunno

Weinstein'in ifade vermesi beklenmeyen davanın mart ayında sonuçlanması öngörülüyor.



Bugüne kadar aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel saldırı ve taciz suçlamasında bulundu.