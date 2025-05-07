76 yaşındaki papaz evinde ölü bulundu: Polis cinayetten şüpheleniyor

Yetkililer, Schonemann’ın cansız bedeninin kolları iki yana açık şekilde yatağında bulunduğunu, ellerinin ise duvara sabitlenmiş olduğunu açıkladı. Adli tıp yetkilileri, yaşlı papazın yüksek olasılıkla bir cinayete kurban gittiğini belirtti.

''HASSAS DETAYLARI PAYLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL''

Maricopa County Şerif Yardımcısı Will Jinks yaptığı açıklamada, “Olay yerindeki gözlemlerimiz sonucunda bir cinayet ihtimali üzerinde duruyoruz. Soruşturmanın bütünlüğünü korumak adına bazı özel ve hassas detayları şu an paylaşmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

OĞLU KONUŞTU



Papaz Schonemann’ın oğlu Randall Schonemann ise babasının herkes tarafından sevilen biri olduğunu ve kimseyle bir problemi olmadığını söyledi.



Yaklaşık 25 yıldır New River Bible Chapel adlı kilisede görev yapan Papaz Schonemann’ın ölümüne dair soruşturma sürüyor.