8 Avrupa ülkesinden Grönland'la dayanışma mesajı

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere'nin imzaladığı ortak bildiride “NATO üyeleri olarak, aynı transatlantik çıkarlarımız doğrultusunda, Arktik güvenliğini güçlendirmeye kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın ek gümrük vergisi tehditlerine de değinildi. "Ek gümrük vergisi tehditleri transatlantik ilişkileri zayıflatıyor ve tehlikeli sarmala yol açma riski taşıyor" denildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Trump'ın Grönland ve ek gümrük vergisi tehditlerine dair konuştu. "Kontrolden çıkacak bir ticaret savaşına girmemek için çok dikkatli olmalıyız. Bunun kimseye fayda sağlayacağını düşünmüyorum" dedi.

ABD’nin Grönland'a ilgisinin arkasında, Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin’e karşı güvenlik kaygıları ile Grönland’daki zengin maden kaynakları bulunuyor. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre Grönland halkının yüzde 85’i ABD’nin parçası olmayı kesin olarak reddediyor.