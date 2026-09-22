8 ayda bin ton altın alındı, 159 milyar dolar harcandı

Çin , artan jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki yatırım seçeneklerinin zayıf performansı nedeniyle altın alımlarını hızlandırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, yılın ilk sekiz ayında bin tondan fazla altın ithal ederek bu alanda rekor harcamaya ulaştı.

Çin'in ocak-ağustos dönemindeki altın ithalatı için ödediği tutar 158,8 milyar dolara çıktı. Ülke, 2025'in tamamında 886 ton altın için 96,5 milyar dolar harcamıştı.

Böylece Çin, yalnızca sekiz ayda geçen yılın tamamındaki altın ithalat miktarını ve harcamasını geride bıraktı.

ÇİN ZATEN DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİSİ

Çin aynı zamanda dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda. Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülke geçen yıl 384 ton altın üretti.

Pekin yönetimi, 2025'te altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sırasında alımlarını bir süre yavaşlatmıştı. Altının ons fiyatı 2025'in başındaki yaklaşık 2 bin 625 dolardan ocak ayında 5 bin 595 dolara kadar yükselmişti.

Son veriler ise Çinli yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmek amacıyla yeniden güçlü biçimde altına yöneldiğine işaret ediyor.

GAYRİMENKUL VE BORSADAKİ ZAYIFLIK ALTINA YÖNELTTİ

Çin'de yatırım seçeneklerinin cazibesi, 2021'de başlayan gayrimenkul kriziyle birlikte azaldı. Ülkenin gösterge CSI 300 endeksi yıl başından bu yana yüzde 1,8 gerilerken, 2021'deki zirvesinin de yüzde 20'den fazla altında seyrediyor.

Çin devlet tahvillerinin getirileri de tarihi düşük seviyelere yakın bulunuyor.

Bu ortamda güvenli liman olarak görülen altına talep artarken, Çin'deki güçlü alımların küresel altın fiyatlarının önemli belirleyicilerinden biri haline geldiği değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASININ ALIMLARI AÇIKLANANDAN FAZLA OLABİLİR

Goldman Sachs analistlerine göre Çin Merkez Bankasının gerçek altın alımları resmi verilerde açıklanandan daha yüksek olabilir.

Banka analistleri, Çin Merkez Bankasının temmuz ayında yaklaşık 35 ton altın satın aldığını tahmin ediyor. Resmi verilerde ise aynı dönemdeki alım 20 ton olarak açıklanmıştı.

Çin'in rekor alımları, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiği ve ülkelerin altın varlıklarını kendilerine daha yakın merkezlerde tutmaya yöneldiği bir döneme denk geliyor.