8 bin yeni Epstein belgesi yayınlandı. Yüzlerce video ve ses kaydı var

ABD Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein davasına ilişkin en az 8 bin yeni belgenin erişime açıldığı bildirildi.

Bakanlık, Epstein soruşturmasına ait kayıtların yavaş yayınlanması ve yoğun sansür uygulanması nedeniyle Demokratlar tarafından eleştiriliyordu.

YÜZLERCE VİDEO VE SES KAYDI

Yeni dosyaların, yüzlerce video ve ses kaydını içerdiği, bunlar arasında Ağustos 2019’a ait güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu belirtildi.

Epstein, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 2019 Ağustos’unda cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Bakanlık, çevrim içi olarak yaklaşık 11 bin belge bağlantısı paylaştı. Ancak bazı bağlantıların içeriğe yönlendirmediği görüldü.

CUMA GÜNÜNE KADAR EKSİKSİZ YAYINLANACAKTI

ABD Kongresi, Epstein dosyalarının geçen cuma gününe kadar eksiksiz yayımlanmasını neredeyse oy birliğiyle zorunlu kılmıştı.

Buna karşın, bir grup mağdur daha önce yaptığı açıklamada, dosyaların yalnızca “küçük bir kısmının” paylaşıldığını ve yayımlanan belgelerin de “açıklamasız, olağandışı ve aşırı sansürler” içerdiğini savundu.

GECİKMENİN NEDENİ NE?

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, gecikmenin Epstein’ın bini aşkın mağdurunun kimliklerinin korunması için gerekli sansürlerden kaynaklandığını söyledi. Pazar günü yaptığı açıklamada, Epstein'ın eski bir arkadaşı olduğu ileri sürülen Donald Trump’ı koruma iddialarını da reddetti.

Trump’ın başlangıçta dosyaların açıklanmasını engellemeye çalıştığı, ancak Kongre’den gelen artan baskı üzerine geri adım atarak belgelerin yayımlanmasını zorunlu kılan yasayı imzaladığı kaydedildi.

Trump’ın Epstein ile tutuklanmasından yıllar önce ilişkisini kestiği ve hakkında herhangi bir suçlama bulunmadığı da vurgulandı.