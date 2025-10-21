8 dakikalık kusursuz plan: Louvre'dan çalınan mücevherler bulunabilecek mi?

Fransız polisi, Louvre Müzesi’nden gündüz vakti gerçekleştirilen cüretkar bir soygunda çalınan paha biçilemez mücevherleri geri almak için çaresizce çalışıyor. Ancak uzmanlar, bunları kurtarmak için artık çok geç olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.



Pazar günü Paris’te, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine giren hırsızlar sekiz değerli parçayı çalarak sekiz dakika süren bir soygunun ardından scooterlarla kaçtı.



Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, BBC’ye yaptığı açıklamada mücevherlerin “çoktan gitmiş” olabileceğini, büyük olasılıkla yüzlerce parçaya ayrıldığını söyledi.



Diğer uzmanlara göre de parçalar, gerçek değerlerinin çok altında fiyatlara satılacak ve Fransa dışına kaçırılacak.

SOYGUNUN ARDINDAKİ İHTİMALLER



Brand, grubun profesyonel olduğuna inanıyor. Louvre gibi güvenliği yüksek bir yerden bu kadar hızlı şekilde içeri girip çıkmaları bunun göstergesi.

Brand, “Normal bir insan sabah uyanıp, ‘Hırsız olacağım, Louvre’dan başlayayım,’ diye düşünmez. Bu onların ilk soygunu değil. Daha önce de işler yaptılar, başka hırsızlıklar. Kendilerine güvenleri vardı ve ‘Bu kez kurtulabiliriz,’ diye düşündüler.” yorumunda bulundu.



ÖZEL BİR BİRİM GÖREVLENDİRİLDİ

Grubun profesyonelliği o kadar ciddiye alınıyor ki, “yüksek profilli soygunları çözmede yüksek başarı oranına” sahip özel bir polis birimi olayı araştırmakla görevlendirildi.

Yetkililer, soygunun organize bir suç ağıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Brand, bu nedenle faillerin sabıka kayıtlarının bulunma ve polis tarafından zaten tanınıyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Polis, pazartesi günü olay yerinde bırakılan bir yelek ve ekipmanın incelemeye alındığını açıkladı. Brand’e göre hırsızların yakalanmasını sağlayabilecek en güçlü delil DNA olabilir.