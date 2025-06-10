8 gün sürüyor: Dünyanın en uzun tren yolculuğu yeniden başlıyor

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Rusya'nın başkenti Moskova'yı birbirine bağlayan ve "dünyanın en uzun direkt demiryolu güzergahı" olarak bilinen yolcu treni seferleri 17 Haziran'da yeniden başlayacak.

Seferlere Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmişti.

Rus Demiryolları'ndan yapılan açıklamada, 10 bin kilometrelik mesafeyi aşan ve 8 gün süren güzergahın "dünyanın en uzun direkt demiryolu güzergahı" olduğu aktarıldı.

Moskova'ya giden trenlerin her ayın 3'ünde ve 17'sinde Pyongyang'dan, Pyongyang'a giden trenlerin ise her ayın 12'sinde ve 26'sında Moskova'dan hareket edeceği kaydedildi.

Rusya'ya sefer yapacak trenlerin, ülkenin Khasan, Habarovsk, Novosibirsk ve Kostroma şehirlerindeki istasyonlarda duracağı belirtildi.

Pyongyang ile Rusya'nın Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki Habarovsk şehrini birbirine bağlayan bir diğer hattaki trenlerin de 19 Haziran'da ayda bir kez olmak üzere seferlere başlayacağı ifade edildi.

2020'DE ASKIYA ALINDI



Kuzey Kore ile Rusya arasındaki tren seferleri Covid-19 pandemisi çerçevesinde uygulanan sınır tedbirleri nedeniyle Şubat 2020'de askıya alınmıştı.

İki ülke sınırında bulunan Kuzey Kore'deki Tumen Nehri İstasyonu ile Rusya'daki Khasan İstasyonu arasındaki yolcu treni seferleri geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı.

Son olarak Mayıs ayında iki ülkeyi birbirine bağlayan Tumen Nehri üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün inşasına başlandığı bildirilmişti. Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklanmıştı.