8 ülkenin Dişişleri Bakanları'ndan Gazze'de ateşkes planına destek

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyduklarını belirtti.



Açıklamada, bölgede barışın tesisinde ABD ile ortaklığın önemine vurgu yapıldı. Bakanlar, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için ABD ve ilgili taraflarla yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını ifade etti.



Ortak taahhütlerin de teyit edildiği açıklamada, ateşkes planının; Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İsrail’in tam geri çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria ile entegrasyonunu kapsayan iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolu öngördüğü kaydedildi.



Bakanlar, bu unsurların bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.