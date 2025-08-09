80 yıl sonra Nagasaki’den çağrı: Nükleer felaket kapıda

ABD'nin 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye düzenlediği atom bombalı saldırıda 74 bin kişi hayatını kaybetti.

Hayatta kalanlar radyasyonun etkisiyle lösemi ve diğer ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Nagasaki belediye başkanı Shiro Suzuki, Japon şehrini yok eden 'nin atom bombası saldırısının 80'inci yıldönümünde, dünyada süren savaşların sona ermesi için çağrıda bulundu.

BBC'nin aktardığına göre felaketi anmak için düzenlenen törende yaptığı Barış Bildirisi'nde Suzuki, “ çapındaki çatışmalar, çatışma ve parçalanma döngüsü içinde giderek şiddetleniyor. Bu gidişata devam edersek, kendimizi bir nükleer savaşın içine atmış olacağız” dedi.

ABD'nin 9 Ağustos 1945'te düzenlediği saldırıda tahminen 74 bin kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalan kişiler ise takip eden yıllarda lösemi veya radyasyonun diğer ciddi yan etkilerinden muzdarip oldu.

Nagasaki saldırısı, 80 yıl önce 6 Ağustos'ta 'nın Hiroşima kentini hedef alan ve tahmini 140 bin kişinin ölümüne neden olan ilk atom bombalı saldırıdan üç gün sonra gerçekleşti.

Daha büyük ve daha güçlü olan Nagasaki bombası, saniyeler içinde bütün toplulukları yok etti.

