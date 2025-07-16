80 yıllık sır çözüldü: Çalınan erotik mozaik, yurduna döndü

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığına göre mozaik, savaş sırasında İtalya'daki Alman askeri ikmal zincirinden sorumlu bir Wehrmacht yüzbaşısından hediye olarak alan ve daha sonra hayatını kaybeden bir Alman vatandaşının yadigarları arasındaydı.

BİR EVİN YATAK ODASINI SÜSLEMİŞ



Birimin, Pompeii'deki bir evin yatak odasının zeminini süslediği düşünülen eserin orijinalliğini tespit etmesinin ardından, Stuttgart'taki İtalyan konsolosluğu tarafından geri gönderilmesi ayarlandı.



Mozaik geçici olarak Pompeii'deki kazılarda bulunan kalıntıların sergilendiği Pompeii Antiquarium müzesinde muhafaza edilecek.



Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, mozaiğin kaynağının tam olarak bilinmediğini ve hiçbir zaman da bilinemeyeceğini söyledi. Zuchtriegel, “Ancak orijinalliğini tespit etmek ve mümkün olduğu ölçüde tarihini yeniden inşa etmek için daha ileri çalışmalar ve arkeometrik analizler yapacağız” dedi.