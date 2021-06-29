800 bin doz aşı imha edilebilir

İsrail'in, başka ülkelerden talep gelmemesi halinde elindeki son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını imha etmek zorunda kalacağı bildirildi.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre, Tel Aviv yönetiminin elinde son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin Covid-19 aşısı bulunuyor.



Başka ülkelerden talep gelmemesi durumunda İsrail Sağlık Bakanlığı bu aşıları imha etmek zorunda kalacak.



Haberde İsrail'in elindeki aşıların hangi firmaya ait olduğu belirtilmese de Tel Aviv yönetimi BioNTech-Pfizer aşısı almıştı.



FİLİSTİN'LE TAKAS ETMEK İSTEMİŞTİ



İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Covid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.



Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.



Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.



Filistin yönetimi, İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.

