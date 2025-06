80'lerin tartışmalı korku filmi yeniden çekiliyor: Sinemalardan kaldırılmıştı

1984 yapımı filmin yeniden çevrimi, 2025 Noel döneminde sinemalarda olacak. Kanlı sahneleriyle dikkat çeken Terrifier 3 filminin yapım ekibi bu projeyi üstleniyor. Terrifier 3, geçtiğimiz Aralık ayında vizyona girmiş ve dünya genelinde 90 milyon dolar hasılat elde etmişti.



Yeni versiyonun sansürsüz kurgusunun 12 Aralık 2025’te yayımlanacağı, korku içerikleriyle bilinen Bloody Disgusting sitesi tarafından duyuruldu.



1984 tarihli orijinal film, Noel arifesinde Noel Baba kostümlü bir adam tarafından ailesi öldürülen Billy Chapman’ın yaşadığı travmayı konu alıyordu. Billy daha sonra gönderildiği yetimhanede rahibeler tarafından şiddete maruz kalmış, yıllar sonra ise bir Noel Baba kostümü giyerek cinayetler işlemeye başlamıştı.



Film, gösterime girdiği dönemde büyük tepkilere yol açmış, özellikle ebeveynlerden gelen yoğun şikayetler sonucunda sinemalardan kaldırılmıştı. Ancak skandallara rağmen 1980'ler ve 1990’ların başında dört devam filmi daha çekildi. 2012 yılında Malcolm McDowell ve Jaime King’in rol aldığı bir yeniden çevrim de yapılmıştı.



Yeni versiyonda başrol Billy Chapman karakterini, Halloween Ends filminde Corey Cunningham’ı canlandıran Rohan Campbell üstlenecek.



KORKU SİNEMASINDA GERİ DÖNÜŞ DALGASI



Geri dönen tek korku serisi Silent Night, Deadly Night değil. Silent Hill’in yeni filmi Return to Silent Hill de yolda. 23 Ocak 2026’da vizyona girmesi planlanan filmin başrolünde İngiliz oyuncu Jeremy Irvine yer alıyor.

Serinin ilk filmi 2006’da gösterime girmiş ve dünya çapında 100 milyon doların üzerinde hasılat elde etmişti. 2012’de ise Silent Hill: Revelation adlı devam filmi izleyiciyle buluşmuştu.



Ayrıca, 90’lar yapımı I Know What You Did Last Summer'ın yeniden çekimi de gündemde. Orijinal yapımın olaylarını devam ettiren kült filmin, 18 Temmuz’da vizyona girmesi bekleniyor.