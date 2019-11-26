82 yaşındaki kadın evine zorla giren adamı dövdü

Dünya rekortmeni bir vücut geliştirmeci olan 82 yaşındaki Willie Murphy, evine zorla girmeye çalışan kişiyi hastanelik etti.

Olay, ABD'nin New York kentinde yaşandı. Murphy o anları anlatırken, “Yalnızım ve yaşlıyım ama yeterince sert biriyim” dedi.



Willie Murphy, evinde yatmaya hazırlandığı sırada kapı çalındı. Yaşlı kadın "O kapının dışındaydı. "Lütfen ambulans çağırın çünkü hastayım" diyordu" açıklamasını yaptı.



Olaydan şüphelenen kadın, kapıyı açmadı ve polise haber verdi. Bunun üzerine şüpheli kapıyı kırdı, yaşlı kadının evine girdi.



Ancak Murphy, adamı önce bir masayla sıkıştırdı. Ancak kadın masayı adamın üzerinden kırınca ardından bir süpürge yardımıyla dövdü.



Willie Murphy, “Masayı aldım ve onun üzerine gittim. ne oldu dersiniz? masa kırıldı" şeklinde konuştu.



Yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



82 yaşındaki Willie Murphy, her gün spor salonunda ağırlık kaldırmaya devam ediyor.



2014 yılında Dünya Power Lifting Federasyonu tarafından “Yılın Sporcusu” ödülünü kazanan kadın, hikayesinin diğer insanlara umut olmasını istiyor.