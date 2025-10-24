83 yaşındaki kadından rekor: 117 metreden bungee jumping yaptı

Hindistan'ın kuzeyindeki Rişikeş kentinde yaşayan 83 yaşındaki İngiliz vatandaşı Olena Byko, 117 metrelik bungee jumping atlayışıyla rekora imza attı.



NDTV kanalının haberine göre Byko, 13 Ekim'de ülkenin en popüler macera sporları merkezlerinden Şivpuri Bungee Jumping Merkezi'nde atlayışını yaptı.



Byko'nun atlayışını gösteren video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, Byko'nun atlayıştan önce neşeyle dans ettiği ve kollarını sallayarak kalabalığı selamladığı görülüyor.



Daha sonra sakin bir şekilde kendini boşluğa bırakan Byko, izleyicilerin "cesaret sıçrayışı" olarak tanımladığı bu hareketiyle büyük beğeni topladı.



"YAŞ SADECE BİR SAYIDIR" DEDİRTTİ



Byko’nun 117 metrelik atlayışı, Şivpuri merkezinde bugüne kadar kaydedilen en etkileyici performanslardan biri olarak nitelendirildi.



Her yıl yüzlerce macera tutkununun bungee jumping ve nehir raftingi için geldiği Rişikeş’te Byko’nun cesareti, “yaşın sadece bir sayı olduğu” yönündeki yorumlarla takdir edildi.



KULLANICILARDAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR



Byko’nun görüntülerine sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.



Bir kullanıcı, “Kameraya bile bakmadan kendi dünyasında eğleniyor. Aradığımız yaşam enerjisi tam da bu” diye yazdı.



Bir başka kullanıcı ise “Kollarını ne kadar zarif hareket ettiriyor, adeta havada süzülen bir balerin gibi” ifadelerini kullandı.



Diğer bir yorumda, “Bu video beni çok gülümsetti. Eminim yapılacaklar listesindeki her maddeyi tamamlamıştır; hayatı dolu dolu yaşıyor” denildi.



Bir kullanıcı da “Her zaman söylerim, yaşlılık macera için en doğru zamandır, kaybedecek hiçbir şey yok” yorumunu yaptı.