85 yıllık biletle fuara girmesine izin verildi

Japonya’da bir kişinin World Expo fuarına bundan 85 yıl öncesine ait bir biletle girmesine izin verildi. 1940 yılında düzenlenmesi planlanan etkinlik, İkinci Dünya Savaşı’nın şiddetlenmesi üzerine süresiz olarak ertelenmişti. 1940 yılına ait bileti satın alan 25 yaşındaki Fumiya Takenawa, bu bilet karşılığında fuara giriş hakkı kazandı.



BİLETİ İNTERNETTEN SATIN ALDI



Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak “Japonya Büyük Uluslararası Fuarı”nın biletleri 1938 yılında satışa çıkmıştı. Ancak etkinlik Japonya’nın da İkinci Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte süresiz olarak ertelenmişti.



Osaka kentinde nisan ayında başlayan ve ekim ayının ortasına kadar devam edecek olan “Expo 2025” 1940 yılındaki etkinlik için hazırlanan biletlerin sahiplerinin de etkinliğe alınmasına karar verdi. Bunun üzerine pazartesi günü eski biletlerden birinin karşılığında fuara iki adet bir günlük giriş bileti verildi.



Japonya basınına göre, 85 yıllık biletin sahibi, Tokyo’da yaşayan ancak Osaka’daki ailesini ziyarete gelen 25 yaşındaki Fumiya Takenawa’ydı. “Expo ile ilgili anı nesnelerinin” koleksiyonunu kapan Takenawa, bileti mart ayında internetten satın almıştı. Organizatörler, Japon gencin elinde biletle görüldüğü bir fotoğrafını da paylaştı.



1851 YILINDA LONDRA’DA BAŞLADI, EYFEL’İ PARİS’E GETİRDİ



Eyfel Kulesi’ni Fransa’nın başkenti Paris’e getiren ve “Dünya Fuarı” olarak da bilinen “Expo”, 1851 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’daki Kristal Saray’da başlamıştı. Fuar, günümüzde ise her beş yılda bir farklı bir yerde düzenleniyor.



Daha önce de 1970 yılında Osaka’da, 2005 yılında Aichi bölgesinde yapılan fuarların organizatörleri de benzer bir şekilde 1940’taki etkinliğe bileti olan kişilere “davet biletleri” sunmuştu.

