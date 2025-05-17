“8647” tartışması sürüyor: Trump “suikast çağrısı” dedi, FBI’ın eski şefi ifade verdi
FBI’ın eski direktörü Comey, daha sonra sildiği Instagram paylaşımı sebebiyle ifade verdi. Trump, paylaşımda kendisine yönelik suikast çağrısı olduğunu ileri sürdü.
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski direktörlerinden James Comey, Instagram hesabından yaptığı, ardından sildiği “8647” paylaşımı sonrası Gizli Servis tarafından sorgulandı.
Comey, söz konusu paylaşımında, deniz kabuklarıyla “8647” sayısının yazıldığı bir fotoğrafı paylaşmış, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri ise bunun Trump’a yönelik bir şiddet ve suikast çağrısı olduğunu savunmuştu.
BBC’nin haberine göre, Trump da Comey’e benzer bir suçlama yöneltirken, FBI’ın eski şefi gönüllü olarak Gizli Servis’in merkezine giderek yaklaşık bir saat boyunca ifade verdi. ABD’de mevcut ve eski başkanları korumakla yükümlü kurumun Washington DC’deki merkezinde ifade veren Comey, gözaltına alınmadı.
TRUMP: BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOCUK BİLİR
Trump, dün Fox News haber kanalına verdiği röportajda, 2017 yılında görevden aldığı Comey’nin kendisine yönelik öldürme çağrısında bulunduğunu ileri sürdü.
Trump, “(Comey) bunun ne anlama geldiğini kesinlikle biliyor… Bunun ne anlama geldiğini çocuk bilir. Eğer FBI direktörüysen ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsan, bu, suikast anlamına geliyor. Ve bunu yüksek sesle, açık bir şekilde söylüyor” dedi.
Trump, Comey’e ceza verilip verilmeyeceğinin ise ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin kararına bağlı olduğunu söyledi.
“8647” NE DEMEK?
ABD’de 86 sayısı bir kişiyi sarhoş olduğu ya da düzeni bozduğu gerekçesiyle bardan atma anlamına gelecek şekilde kullanılıyor. 47’nin ise ABD’nin 47’nci ABD Başkanı olmasına atıfla kullanıldığı düşünülüyor. Bazı Trump destekçilerine göre bu, Trump’ı suikast da dahil olmak üzere şiddet yoluyla görevden uzaklaştırma mesajı veriyor.
Merriam-Webster Sözlüğü’nün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, söz konusu ifade yakın dönemde “öldürme” anlamı kazanmış durumda fakat bu ifadeye “nispeten yeni olması ve nadiren kullanılması” dolayısıyla sözlükte yer verilmiyor.
NE OLMUŞTU?
Comey, Instagram hesabından kumsalda deniz kabuklarıyla 8647 sayısının yazıldığı bir fotoğraf paylaşarak “Kumsal yürüyüşümde havalı deniz kabuğu oluşumu” diye yazmıştı. Eski istihbarat şefi, Trump destekçilerinin tepkilerinin ardından paylaşımını kaldırarak bunun sadece bir “siyasi mesaj” olduğunu varsaydığını, bazı kişilerin bunu şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmediğini savunmuştu. Comey, “Bu hiç aklıma gelmemişti ama şiddetin her türlüsüne karşı olduğum için paylaşımı kaldırdım” demişti.
Trump, 2017 yılında, ilk başkanlığı döneminde Comey’i FBI direktörlüğü görevden almıştı. Comey, Trump’ın seçim kampanyasına Rusya’nın olası dahline yönelik soruşturma yürütüyordu.
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