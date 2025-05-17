“8647” tartışması sürüyor: Trump “suikast çağrısı” dedi, FBI’ın eski şefi ifade verdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski direktörlerinden James Comey, Instagram hesabından yaptığı, ardından sildiği “8647” paylaşımı sonrası Gizli Servis tarafından sorgulandı.

Comey, söz konusu paylaşımında, deniz kabuklarıyla “8647” sayısının yazıldığı bir fotoğrafı paylaşmış, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri ise bunun Trump’a yönelik bir şiddet ve suikast çağrısı olduğunu savunmuştu.



BBC’nin haberine göre, Trump da Comey’e benzer bir suçlama yöneltirken, FBI’ın eski şefi gönüllü olarak Gizli Servis’in merkezine giderek yaklaşık bir saat boyunca ifade verdi. ABD’de mevcut ve eski başkanları korumakla yükümlü kurumun Washington DC’deki merkezinde ifade veren Comey, gözaltına alınmadı.



TRUMP: BUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOCUK BİLİR



Trump, dün Fox News haber kanalına verdiği röportajda, 2017 yılında görevden aldığı Comey’nin kendisine yönelik öldürme çağrısında bulunduğunu ileri sürdü.

Trump, “(Comey) bunun ne anlama geldiğini kesinlikle biliyor… Bunun ne anlama geldiğini çocuk bilir. Eğer FBI direktörüysen ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsan, bu, suikast anlamına geliyor. Ve bunu yüksek sesle, açık bir şekilde söylüyor” dedi.

Trump, Comey’e ceza verilip verilmeyeceğinin ise ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin kararına bağlı olduğunu söyledi.



“8647” NE DEMEK?

