88 milyon dolarlık uydu kendini kapattı

Dünyanın en güçlü sera gazlarından biri olan metanı uzaydan tespit etmek amacıyla geliştirilen MethaneSAT uydusu, Mart 2024’te bir SpaceX roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı. 88 milyon dolarlık uydu, en az beş yıl boyunca küresel metan salımını hassas ölçümlerle takip etmeyi hedefliyordu. Ancak proje beklenenden çok daha kısa sürdü.



Son iki haftadır uyduyla iletişim kuramayan MethaneSAT’in işletmecisi Çevresel Savunma Fonu (EDF), yaptığı açıklamada uydunun tamamen güç kaybettiğini ve kurtarılamayacağını duyurdu. EDF yetkilileri, iletişimin neden koptuğunu belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA BÜYÜK ETKİ BIRAKTI

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Google gibi devlerin desteklediği MethaneSAT, uzaya yerleştirilen gelişmiş spektrometreleri sayesinde metan sızıntılarını yüksek hassasiyetle tespit edip kaynağını belirleyebiliyordu.



EDF Baş Bilimcisi Steven Hamburg, New York Times’a yaptığı açıklamada, uydunun sadece bir yıllık verisinin bile olağanüstü olduğunu söyledi:

“Bu ilk yılda amacımız, daha önce hiç yapılmayan bir şekilde sera gazlarının doğrudan ölçülebileceğini kanıtlamaktı. Bunu başardık.”



MethaneSAT’in elde ettiği veriler, Kuzey Amerika ve Orta Asya’daki petrol ve gaz tesislerinin tahmin edilenden çok daha fazla metan saldığını ortaya koydu. Toplanan veriler kamuya açık şekilde paylaşılıyor.

VERİLER KALMAYA DEVAM EDECEK

EDF, tüm olumsuzluğa rağmen görevin bilimsel ve teknolojik açıdan büyük bir başarı olduğunu belirtiyor. “Görev, hem sanayi hem de dünya genelindeki düzenleyici kurumlar üzerinde kalıcı bir etki yarattı” denilen açıklamada, uydudan toplanan mevcut verilerin işlenmeye devam edileceği ve önümüzdeki aylarda yeni raporların paylaşılacağı bildirildi.