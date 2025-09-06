88 şirket ABD'ye posta teslimatlarını durdurdu

ABD’nin yeni gümrük tarifeleri nedeniyle posta trafiğinde büyük bir kriz yaşanıyor. Evrensel Posta Birliği’nin (UPU) açıklamasına göre, 88 uluslararası posta opertaörü ABD’ye yapılan posta hizmetlerini tamamen ya da kısmen askıya aldı.

POSTA TRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ

UPU verilerine göre, Washington’un ek gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından ABD’ye giden posta gönderileri yüzde 80’den fazla azaldı. Bu durum uluslararası posta akışında ciddi bir aksaklık yarattı.

ÇÖZÜM ARAYIŞI

Birleşmiş Milletler’e bağlı posta işbirliği kuruluşu olan UPU’nun Genel Direktörü Masahiko Metoki, krizi çözmek için hızla teknik bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını duyurdu.

Metoki, “ABD’ye posta akışını yeniden sağlamak için hızlı bir şekilde yeni bir teknik çözüm üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.