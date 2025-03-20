887 gündür İran'da tutukluydu:  Fransız vatandaş serbest bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'den beri İran'da tutuklu olan 34 yaşındaki Fransız vatandaşı Olivier Grondeau'nun serbest bırakıldığını ve Fransa'ya döndüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Macron paylaşımında, "Olivier Grondeau özgür, Fransa'da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Macron ayrıca hala İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Macron, Grondeau'nun nasıl serbest bırakıldığına dair detay vermedi.



887 GÜNDÜR TUTUKLU

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, serbest bırakılan Olivier Grondeau'nun Fransa'ya dönüşü sırasında uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı. Bakan Barrot paylaşımında, "Olivier Grondeau nihayet serbest kaldı. İran'da 887 gün rehin tutulduktan sonra ailesine, sevdiklerine ve ülkesine kavuştu. Cecile Kohler ve Jacques Paris dahil olmak üzere hala rehin tutulan tüm vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını sağlamak için çabalarımızı yorulmadan sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Olivier Grondeau, Ekim 2022'de turistik bir gezi sırasında İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde tutuklanmış, İran'ın Batı ile yaptığı müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullandığı siyasi tutukluları gönderdiği Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne konulmuştu. Grondeau, İran'a karşı casusluk ve komplo suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran'da tutulan diğer iki Fransız vatandaşı olan Cecile Kohler ve Jacques Paris ise Grondeau'dan 4 ay önce Mayıs 2022'de tutuklanmıştı. İkili, ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı.