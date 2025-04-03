9 ay uzayda mahsur kaldılar: Dünya'ya dönen astronotlar ilk kez konuştu

9 ay uzayda mahsur kaldıktan sonra dünyaya dönen astronotlar, mahsur kaldıkları dönem boyunca çok konuşuldular. İki astronot bu ilgiden memnun olduklarını söylüyorlar. NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore dünyaya döndükten sonra yaşadıklarını anlattı. Butch Wilmore, "Dostlarımızdan ve ailemizden bizimle çok ilgilenildiğini ve sağlımızdan endişe edildiğini duyduk. Çok minnettarım, insanları bir araya getiren olumlu bir unsur olabildiğimiz için çok şaşkınım." diye konuştu.

Uzayda görevlerine odaklandılarını söyleyen Wilmore, "Uzaydayken politikayla ilgilenmiyorsunuz. Tamamen görevinize konstre oluyorsunuz. Eskiden olduğum kadar genç değilim ama Uzay İstasyonu'nda tüm hayatım boyunca yaptığımdan daha fazla ağırlık çalıştım, egzersiz yaptım. çünkü profesyonel ekibimiz bizim daha da güçlü olmamız için çalışıyor. Kas erimesini ve kemik kaybımızı en aza indirmeye çalışıyoruz. Yani öngörülebilir gelecekte başka gezegenlere, Ay'a ve başka gezegenlere gidersek, oraya da adapte olabileceğiz."dedi.



9 ay sonra dünyadaki ilk gününü anlatan Sunni Williams, "9 ay sonra tekrar yatağa uzanabilmek güzel bir duyguydu. Bir sonraki güne kadar uzanarak keyif yaptım. Yer çekimine adapte olmaya çalıştım. Bir takım testlerden geçtikten sonra evime döndüm. Köpeklerimle buluşmak benim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.