9. günde yeni saldırı dalgası

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu açıkladı.

İsrail son olarak İran'ın batısındaki füze fırlatma rampalarını hedef aldığını açıkladı. 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile rampaların bulunduğu bölgelerin vurulduğu öne sürüldü. İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi. BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'İ VURDU İran ise misilleme saldırısı olarak onlarca balistik füze ateşledi. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa ve Berşeva kentlerinde de gece boyu sirenler susmadı. İsrail meydasına göre İran'ın misilleme saldırılarında 25 füze fırlatıldı.



Bunlardan 6'sının Tel Aviv, Hayfa ve Berşeva'da düştüğü belirtildi.



İran'ı izleyen ABD merkezli İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı'na göre İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 639 kişi öldü.



TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyledi. Trump bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

03.30 - TEL AVİV'DE YİNE SİRENLER ÇALDI İran füzeleri, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında böyle görüntülendi. İran, misilleme saldırısında Tel Aviv'e yönelik onlarca balistik füze fırlattı.

Sirenlerin çaldığı Tel Aviv'de hava savunma sistemi de devreye girerek İran füzelerni engellemeye çalıştı.

03.00 - İSRAİL YİNE TAHRAN'I VURDU Gece saatlerinde İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri İsrail füzelerine karşı ateşlendi.

00.30- İSRAİL: 15 SAVAŞ UÇAĞIYLA SALDIRI TAMAMLANDI

İsrail ordusu, İran’a yönelik bugün düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat: İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 15 savaş uçağı, son saatlerde İran’ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı dalgasını tamamladı" denildi.

22.45 - TRUMP: İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı.



Trump, "İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olduğunu" kaydetti.



İsrail'in savaşta iyi gittiğini savunan Trump "İran o kadar da iyi değil" ifadesini kullandı.



İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığın söyleyen ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" dedi.



Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmelerine ilişkin ise "İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



İki ülke arasında en son istenecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, "İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Trump "İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

22.40 - MEHR AJANSI: İHALAR ENGELLENDİ

İran merkezli Mehr haber ajansı, İran hava savunma sistemlerinin Tebriz'de İsrail'e ait insansız hava araçlarını engellediğini duyurdu.