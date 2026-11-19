9 yıl sonra Müslümanların sayısı Hristiyanları geride bırakacak. Afrika dengeleri değiştiriyor
19.11.2026 12:42
2035 yılında Müslüman nüfusun 2,57 milyara ulaşarak öne geçmesi, Hristiyan nüfusun da 2,52 milyarla ikinciliğe düşmesi bekleniyor.
Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 2035 yılına gelindiğinde Müslümanlık, Hristiyanlığı geride bırakarak birinci sıraya yerleşecek. Yahudiler İsrail'e sıkışıyor.
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve "Dünya Dinlerinin Geleceği: 2020-2070 Nüfus Artış Tahminleri" başlığıyla yayımlanan araştırmada, halen en kalabalık din olan Hristiyanlığın, 2035 yılına gelindiğinde Müslümanlığın gerisinde kalarak ikinci sıraya düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Her iki dini grubun da nüfus olarak arttığı ancak Müslümanların daha hızlı büyüdüğü ifade edilen araştırmada, son dönemdeki eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılına gelindiğinde dünya genelinde 3,64 milyar Müslüman ve 2,96 milyar Hristiyan olacak.
Araştırmanın başlangıç tarihi olan 2020'de dünyadaki Müslüman nüfusu 2,02 milyar, Hristiyan nüfusu ise 2,27 milyardı.
2035 yılında ise Müslüman nüfusun 2,57 milyara ulaşarak öne geçmesi, Hristiyan nüfusun da 2,52 milyar olması bekleniyor.
Dini grupların gelecekteki büyüklükleri, bu grupların yoğunlaştığı ülke ve bölgelerdeki demografik eğilimlerden büyük ölçüde etkileniyor.
2020 ila 2070 arasında dünya nüfusunun yüzde 29 artması öngörülürken, araştırmada mercek altına alınan ve bu hıza ayak uyduracak yegane grupların, yüzde 80 büyüme ile Müslümanlar ve yüzde 30 ile Hristiyanlar olacağı kaydedildi. Aynı süreçte Yahudi nüfusu yüzde 20, Hindular yüzde 17, "diğer dinler" yüzde 19 artacak; herhangi bir dine mensup olmayanların sayısı yüzde 10, Budistlerin ise yüzde 23 azalacak.
Dünyanın genel nüfus artışı doğrultusunda birçok dini grubun büyüklüğünün de değişeceği belirtilen raporda, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan Müslümanların, 2070'e gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 36'sını oluşturacağı ifade edilirken, Hristiyanların ise bu süreçte yüzde 29 gibi bir oranda sabit kalacağı kaydedildi.
Herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin ise 2020'de yüzde 24 olan dünya nüfusuna oranlarının, ciddi bir gerilemeyle 2070 yılında yüzde 17'ye düşmesi bekleniyor.
Pew'in araştırmasına göre dini grupların gelecekteki büyüklükleri, bu grupların yoğunlaştığı ülke ve bölgelerdeki demografik eğilimlerden büyük ölçüde etkileniyor.
2020-2025 yılları arasında Müslümanlar için doğurganlık oranı kadın başına 3,1 çocukken, aynı dönemde gayrimüslimler için bu rakam kadın başına 2 çocuktu.
MÜSLÜMANLARIN ÖNE GEÇMESİ VE HRİSTİYANLARIN GERİDE KALMASININ SEBEPLERİ NE?
21'inci yüzyılda, dünya nüfus artışının büyük bölümünün, başta Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeler olmak üzere Afrika kıtasında gerçekleşmesi bekleniyor. 2070'te dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasının Sahra Altı Afrika'da yaşıyor olacağı belirtilen araştırmada, halihazırda burada yaşayanların büyük çoğunluğu Hristiyan ya da Müslüman olduğundan, bölgedeki yüksek doğurganlık hızının ve giderek artan yaşam süresinin, iki dinin de küresel nüfusunda büyük artış sağlayacağı ifade ediliyor.
Öte yandan diğer büyük coğrafi bölgelerin nüfuslarında ise mütevazı bir artış hatta düşüş bekleniyor. Örneğin, 2020 ila 2070 yılları arasında Avrupa nüfusu azalacak ve dünya nüfusuna oranları yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşecek
DOĞURGANLIKTA MÜSLÜMANLAR HALEN ÖNDE
Doğurganlıkla ilgili eğilimlerin de nüfuslar üzerinde büyük etkisi olduğu ifade edilen Pew araştırmasında, küresel çapta Müslümanların diğer büyük dini gruplara oranla daha fazla çocuk sahibi olma eğiliminde olduğu kaydediliyor.
2020-2025 yılları arasında Müslümanlar için doğurganlık oranı kadın başına 3,1 çocukken, aynı dönemde gayrimüslimler için bu rakam kadın başına 2 çocuktu.
DAHA GENÇ NÜFUS, DAHA DOĞURGAN TOPLUM
Her bir dini gruptaki insanların yaş profilleri de bu tahminlerde rol oynayan etkenlerden biri. Daha genç nüfusa sahip topluluklarda, insanların büyük bölümü henüz çocuk sahibi olma yaşlarını tamamlamamış oluyor. Bu araştırmada incelenen dini gruplar arasında Müslümanların küresel anlamda en genç nüfusa sahip grup olduğu ifade edilirken, 2020 itibarıyla Müslümanların ortanca yaşının 24, gayrimüslimlerin ise 33 olduğu, yani neredeyse onlardan on yıl daha düşük olduğu vurgulandı.
2070'e gelindiğinde Yahudilerin yüzde 62'si İsrail'de yaşıyor olacak. 2020'de Yahudilerin yüzde 46'sı İsrail'de yaşıyordu.
TRENDLER BÖYLE DEVAM EDERSE 2070 İTİBARIYLA NELER OLACAK?
- Dünyadaki Hristiyanların yarısından fazlası Sahra Altı Afrika'da yaşayacak.
- Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti, en fazla Hristiyan nüfusa sahip ülke olarak ABD'yi geride bırakacak.
- Hristiyanlar ABD'deki en büyük dini grup olmaya devam edecek ancak Hristiyanlar çoğunluk oluşturmayacak.
- En büyük Müslüman nüfusa sahip ülke Pakistan olacak. Hindistan, Nijerya ve şu anda en fazla Müslümana sahip olan Endonezya, onu takip edecek.
- Hinduların mutlak sayısı en çok Hindistan'da artacak ancak Hindistan dışındaki ülkelerde daha hızlı büyüyecekler.
- Çin, Japonya ve Güney Kore'nin toplam nüfusları azalacak ve Budist nüfusları yarıdan fazla oranda düşecek.
- Çoğu ülkede herhangi bir dine mensup olmayanların sayısı şimdikinden daha fazla olacak ancak bu artış, şu anda bir dine mensup olmayanların büyük bölümünün yaşadığı Çin'deki nüfusun azalmasıyla birlikte tamamen dengelenecek.
- 2070'e gelindiğinde Yahudilerin yüzde 62'si İsrail'de yaşıyor olacak. 2020'de Yahudilerin yüzde 46'sı İsrail'de yaşıyordu.