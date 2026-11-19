2020 ila 2070 arasında dünya nüfusunun yüzde 29 artması öngörülürken, araştırmada mercek altına alınan ve bu hıza ayak uyduracak yegane grupların, yüzde 80 büyüme ile Müslümanlar ve yüzde 30 ile Hristiyanlar olacağı kaydedildi. Aynı süreçte Yahudi nüfusu yüzde 20, Hindular yüzde 17, "diğer dinler" yüzde 19 artacak; herhangi bir dine mensup olmayanların sayısı yüzde 10, Budistlerin ise yüzde 23 azalacak.

Dünyanın genel nüfus artışı doğrultusunda birçok dini grubun büyüklüğünün de değişeceği belirtilen raporda, 2020'de dünya nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan Müslümanların, 2070'e gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 36'sını oluşturacağı ifade edilirken, Hristiyanların ise bu süreçte yüzde 29 gibi bir oranda sabit kalacağı kaydedildi.

Herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin ise 2020'de yüzde 24 olan dünya nüfusuna oranlarının, ciddi bir gerilemeyle 2070 yılında yüzde 17'ye düşmesi bekleniyor.

Pew'in araştırmasına göre dini grupların gelecekteki büyüklükleri, bu grupların yoğunlaştığı ülke ve bölgelerdeki demografik eğilimlerden büyük ölçüde etkileniyor.