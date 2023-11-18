90 dakika sürmesi bekleniyordu: SpaceX’in Starship roketi kalkıştan 2,5 dakika sonra patladı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ticari fırlatma sahalarını denetleyen ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise, “Aracın kaybıyla sonuçlanan” bir kazanın meydana geldiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



SpaceX firması tarafından bugün yapılan fırlatma öncesinde, fırlatma sahasında Starship dışında 3 farklı roketin daha yakın gelecekte fırlatılmaya hazırlandığı görüldü.

Elon Musk’un sahibi olduğu SpaceX firmasının geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı ilk fırlatma denemesinde Starship roketi, kalkışın ardından yaklaşık 4 dakika içinde motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü. Elon Musk’un firması SpaceX, yapılan ilk başarısız denemenin ardından Meksika Körfezi’nde oluşan enkaz nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.