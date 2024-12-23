90 yaşındaki kadın halterde tarih yazdı

Tayvan’da düzenlenen yaşlılar arası halter şampiyonasında, 90 yaşındaki Çeng Çen, 45 kilogramlık ağırlığı kaldırarak izleyenleri büyüledi. Kamburluk ve hareket kısıtlılığı yaşayan Çeng, birkaç yıl önce başladığı sporla hem sağlığını hem de yaşam kalitesini geri kazandı.



"KENDİNİZİ ZORLAMADAN SPOR YAPIN"

Taipei’de düzenlenen müsabakada altıgen halter barı kullanarak deadlift yapan Çeng, sporun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. “Kamburdum, ayakta dik duramıyordum. Spor sayesinde sağlığıma kavuştum,” diyen Çeng, tüm yaşlıları egzersiz yapmaya teşvik etti.



PARKİNSONA KARŞI SPORUN GÜCÜ

Torununun yönlendirmesiyle parkinson hastalığına karşı spor yapmaya başlayan Çeng, ilk başlarda zorlandığını ancak zamanla kaslarının güçlendiğini belirtti. “Hafif ağırlıklarla başladım ve yavaş yavaş artırdım. Artık omuzlarım ve kollarım hafiflemiş gibi hissediyorum” diyerek spora olan tutkusunu dile getirdi.



YAŞLILAR İÇİN ÖZEL EGZERSİ

Spor eğitmenleri, altıgen bar ile yapılan deadlift egzersizinin yaşlı bireylerde kas kaybını önlediğini ve düşme riskini azalttığını ifade ediyor.

Tayvan’da düzenlenen bu sıra dışı yarışma, yaşlıların fiziksel aktiviteyle sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürebileceğini kanıtlayan bir örnek oldu.