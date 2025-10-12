90 yıllık gizem çözülebilir: Bilim insanları kayıp uçağının peşinde

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olan Amelia Earhart’ın kayboluşu, neredeyse 90 yıl sonra yeniden araştırılıyor.

Atlas Okyanusu'nu uçakla geçen ilk kadın pilot olan Earhart, Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken trajik ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Purdue Üniversitesi’nden bir ekip, Pasifik Okyanusu’ndaki Nikumaroro Adası’nda üç haftalık bir keşif gezisine çıkacak.

Amaç, 2002 yılında uydu görüntülerinde tespit edilen ve “Taraia nesnesi” olarak bilinen gizemli metal silindirin, Earhart’ın Lockheed Electra 10E model uçağına ait olup olmadığını belirlemek.

"YANLIŞ YERDE ARIYORLAR"

25 yıllık deneyime sahip pilot Justin Myers ise araştırmanın boşa harcanan bir çaba olduğunu düşünüyor.

Daily Mail’e konuşan Myers, “Onların yerinde olsaydım, daha fazla para harcamadan önce bulduklarıma bakardım” diyerek, Earhart’ın uçağının adanın farklı bir bölgesinde bulunduğuna inandığını söyledi.

Myers, Google Haritalar’dan alınan uydu görüntülerini analiz ettiğini ve adanın doğu kıyısında uçak parçalarına benzeyen koyu renkli cisimler tespit ettiğini belirtti.

Pilot, bu cisimlerin ölçülerinin Electra 10E’nin parçalarıyla birebir örtüştüğünü öne sürüyor.

TARAİA NESNESİ NE OLABİLİR?

Purdue ekibi, “Taraia nesnesi”nin Earhart’ın uçağına ait olduğuna inanıyor. Ancak Myers’a göre bu nesne, 1929 yılında adada karaya oturan İngiliz kargo gemisi SS Norwich City’nin kalıntılarından biri.

Myers, geminin eski fotoğraflarında güvertede görülen büyük beyaz bir silindirin, yıllar içinde fırtınalarla sürüklenerek resiflere taşındığını ve bugün “Taraia nesnesi” olarak adlandırılan metal parça olabileceğini savunuyor.

“Eğer orada, o eski enkaz yığınını bulmasaydım, belki ben de Taraia’nın uçak gövdesi olduğuna inanırdım” diyor Myers. “Ama bulgularım, bunun Norwich City’den kalma bir parça olduğunu gösteriyor.”

DAHA ÖNCE DE SONUÇSUZ KALMIŞTI

Nikumaroro Adası, Earhart’ın uçağını bulmak isteyen araştırmacılar için yeni bir hedef değil.

2019’da Titanik’in enkazını bulan Robert Ballard, milyonlarca sterlinlik bir keşif gezisi düzenlemiş, sonar ve su altı araçlarıyla bölgeyi taramış ancak hiçbir iz bulamamıştı.

Benzer şekilde Uluslararası Tarihi Uçak Kurtarma Grubu (TIGHAR) da adaya 13 ayrı sefer düzenlemesine rağmen sonuç alamadı.

TIGHAR’ın kurucusu Richard Gillespie, yıllar önce yaptığı açıklamada, uçağın “alüminyum parçalarına ayrılmış olabileceğini” söylemişti.

15 KİŞİLİK YENİ GÖREV

4 Kasım’da başlayacak yeni keşif gezisine 15 kişilik bir ekip katılacak. Marshall Adaları’ndan hareket edecek araştırmacılar, Nikumaroro’da birkaç gün boyunca detaylı incelemelerde bulunacak.

Her ne kadar bazı uzmanlar bu görevin “yanlış yerde” yapıldığını düşünse de, Myers dahil herkesin ortak dileği aynı:

“Ne bulurlarsa bulsunlar, sonunda bu gizeme bir son verebilirler.”