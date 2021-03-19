93 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfedildi

Okyanuslar üzerine araştırma yapan bilim insanları, dinozorların yaşadığı dönem olan Kretase Dönemi'ne ait bir köpek balığı fosilinin bulunduğunu duyurdular.



Yaklaşık 93 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen ve bilinen köpek balıklarının aksine tek hücreli deniz canlıları ve deniz analarıyla beslendiği belirtilen ve Aquilolamna milarcae adı verilen köpek balığının fosilinin Meksika açıklarında tespit edildiği belirtildi.



Science dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı omurgalı canlı paleontologu Romain Vullo'ya göre Aquilolamna adı, "esasen etkili bir dengeleyici görevi gören kartal köpek balığı" anlamına geliyor.



‘ENİ BOYUNDAN DAHA UZUN’



Fosil üzerinde yapılan araştırmalara göre kanat benzeri yüzgeçlere sahip olduğu belirtilen köpek balığının fosilinde herhangi bir eksiklik olmadığı belirtilirken Rennes Üniversitesi ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde görev yapan Romain Vullo, “Bu köpekbalığını tanımlamak için pek çok sıfat kullanılabilir: Sıradışı, benzersiz, sıra dışı, tuhaf, tuhaf. Köpek balığının eni boyundan daha uzun” dedi.



Vullo, köpek balığının ölçülerinin kanat açıklığıyla eni 1,9 metre, uzunluğu ise 1,65 metre olarak açıklarken, çalışmanın yazarları olarak şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti.

‘YÜZGEÇLERİ BENZERSİZ’



Aquilolamna adı verilen köpek balığı türünün neslinin tükendiğini belirten bilim insanları, ”Tüm köpek balıkları gibi Aquilolamna'nın da kıkırdaklı bir iskeleti var. Bir köpekbalığının tanıdık gövdesi ve kuyruğu var ancak göğsündeki yüzgeçler tamamen benzersiz” şeklinde konuştular.



Araştırmacılar, Aquilolamna'nın, günümüzde bilinen balina köpek balıkları ve büyük köpek balıklarının yaptığı gibi yavaş yüzen bir köpek balığı gibi göründüğünü sözlerine ekledi.